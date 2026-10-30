El papa León XIV vota por correo en los comicios de EE UU, un gesto inédito que abre debate

El sumo pontífice actual, nacido en Chicago, es el primero en la historia de la Iglesia católica que ejerce su derecho al sufragio

Ciudad del Vaticano/El papa León XIV ha votado por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos, un gesto inédito porque es la primera vez que se conoce que un pontífice ejerce ese derecho, y que además abre un debate sobre la neutralidad de un jefe de estado líder de la Iglesia Católica.

La noticia, adelantada en el medio estadounidense Chicago Sun-Times, fue confirmada este viernes por la oficina de prensa del Vaticano en una nota que explica que Robert Prevost, nacido en Chicago, "ejerció su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo" y "en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, envió su voto por correo a Chicago" para los comicios del 3 de noviembre.

"El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", añade el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, donde se explica también que Robert Prevost también ejerció su derecho al voto en las elecciones de Perú, país donde también está nacionalizado al haber vivido veinte años como misionero y obispo de Chiclayo.

Robert Prevost también ejerció su derecho al voto en las elecciones de Perú, país donde también está nacionalizado al haber vivido veinte años como misionero y obispo de Chiclayo

El voto del León XIV en estas elecciones es algo inédito en la historia del papado: nunca se supo que el polaco Juan Pablo II, el alemán Benedicto XVI o el argentino Francisco participasen en los comicios de sus respectivos países de origen.

Tan es así que la sorpresa ha dado paso al debate y a los interrogantes sobre si el jefe de un estado como el Vaticano y líder de la religión católica debe romper su neutralidad y ejercer su voto en calidad de ciudadano estadounidense.

Chistopher Hale, autor del blog católico 'Cartas de Leo' candidato al Congreso en 2020 por la zona rural de Tennessee y delegado del Comité Nacional Demócrata afirma en X que "León XIV actúa como un sacerdote y obispo que se toma en serio la enseñanza de la Iglesia sobre la ciudadanía. La Iglesia nos enseña que estamos moralmente obligados a votar".

"La Iglesia Católica enseña que los fieles tienen la obligación moral de votar. Únete al papa León XIV y comprométete a participar en el acto más sagrado de la democracia: votar en las elecciones de medio término de este año", escribía Hale quien también fue miembro de la campaña Obama-Biden.

Massimo Faggioli, profesor italiano de historia del Cristianismo en la Universidad de Villanova, consideraba en las redes sociales que "no era algo bueno" el conocer que el papa ha votado.

"Ya ha empezado el juego de: 'en las elecciones de mitad de mandato, el papa votó por mi partido', 'no, el Papa votó por el otro partido'. Un juego previsible y evitable, en mi humilde opinión", afirmó.

Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones, según reconoció la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, Kim Fladhammer en el diario Chicago Sun-Times.

De acuerdo con este medio, el pontífice realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, en casa de su hermano.

Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, en casa de su hermano

En estos comicios se decidirá quien ocupará el escaño que deja el saliente senador demócrata Dick Durbin, además de los asientos de la Cámara de Representantes y la gobernación y también puede participar en las elecciones judiciales y para cargos del condado de Will.

Según los registros revisados por el Chicago Sun-Times, Prevost votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También participó en las primarias demócratas de 2008 y 2010. No votó en las primarias de Illinois celebradas en marzo, de acuerdo con el diario.

En ese estado del medio oeste estadounidense los votantes no están obligados a registrarse bajo una afiliación partidista específica y pueden elegir el partido para el cual desean recibir su papeleta en las primarias.

El voto del papa se produce en un año en el que ha sido sonadas sus diferencias con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE UU e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero y asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone "en peligro a muchos católicos y a muchas personas" porque, si de él dependiera, "estaría bien que Irán tenga un arma nuclear".