Su investigación se conoce en un momento en que la sucesión del presidente y líder del partido, Xi Jinping, continúa desdibujada, sin una figura de relevo visible.

Chen Jining es el cuarto integrante del Politburó constituido en 2022 sometido a una investigación de este tipo, después de los generales He Weidong y Zhang Youxia y del dirigente Ma Xingrui

Pekín/Shanghái/El secretario del Partido Comunista de China (PCCh) en Shanghái y miembro del Politburó, Chen Jining, está siendo investigado por presuntas infracciones disciplinarias y legales, en un nuevo caso que alcanza a la cúpula dirigente a menos de un año del próximo congreso de la formación.

La agencia oficial Xinhua informó anoche de que Chen es sospechoso de "graves violaciones de la disciplina y la ley", fórmula habitualmente empleada por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción.

Chen es sospechoso de "graves violaciones de la disciplina y la ley", fórmula habitualmente empleada por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción

El dirigente está sometido a una investigación de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh y de la Comisión Nacional de Supervisión, brazos anticorrupción del partido y del Estado, respectivamente, sin que el anuncio detalle las conductas que se le imputan.

Chen, de 62 años, dirige desde octubre de 2022 el partido en Shanghái y forma parte del Politburó, órgano de la cúpula del PCCh que reúne a sus principales dirigentes.

Por su edad y por ocupar un puesto que desempeñaron mandatarios como Jiang Zemin antes de llegar al poder en Pekín, algunos analistas lo situaban entre los integrantes de la próxima generación de dirigentes chinos.

Su investigación se conoce en un momento en que la sucesión del presidente y líder del partido, Xi Jinping, continúa desdibujada, sin una figura de relevo visible, y ante el XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027.

El caso llega además después del quinto pleno del XX Comité Central, centrado en reforzar la disciplina y la supervisión interna, en un contexto de investigaciones y purgas que han afectado tanto a responsables civiles como militares.

El caso llega después del quinto pleno del XX Comité Central, centrado en reforzar la disciplina y la supervisión interna, en un contexto de investigaciones y purgas

En un artículo publicado hoy, el diario del Comité Municipal en Shanghái del PCCh, el Jiefang Daily, se hace eco de la purga de Chen y muestra su "respaldo unánime" a la decisión del Partido, reitera su lealtad política a Xi y llama a la "tolerancia cero" contra la corrupción y a la "disciplina estricta" en el seno de la formación.

Chen es el cuarto integrante del Politburó constituido en 2022 sometido a una investigación de este tipo, después de los generales He Weidong y Zhang Youxia y del dirigente Ma Xingrui.

Algunos analistas recordaron en las últimas horas que la caída de Chen se asemeja a la del entonces jefe del Partido en Shanghái, Chen Liangyu, en 2006, meses antes de que el propio Xi asumiera ese cargo, que generalmente es visto como un trampolín hacia las más altas esferas de la formación gobernante.

Ingeniero de formación, Chen Jining estudió en la Universidad de Tsinghua y obtuvo un doctorado en el Imperial College de Londres, donde también desarrolló parte de su carrera académica.

Fue rector de Tsinghua entre 2012 y 2015, ministro de Protección Ambiental entre 2015 y 2017 y posteriormente alcalde de Pekín antes de asumir la jefatura del partido en Shanghái.

La lucha contra la corrupción constituye una de las campañas emblemáticas de Xi desde su llegada al liderazgo del PCCh en 2012, aunque comentaristas han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a rivales políticos.