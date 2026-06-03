Petro pide a Colombia "votar en plena libertad" tras respaldo de Trump a De la Espriella

La Registraduría Nacional de Colombia informó de que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94% con el conteo preliminar

Bogotá/El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su "respaldo completo y total" al candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos "votar en plena libertad".

"Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie", expresó Petro en X.

En ese sentido, el mandatario colombiano le dijo a su homólogo estadounidense: "luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de (los próceres Simón) Bolívar y (Antonio) Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia".

"Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie"

La felicitación de Trump llega horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia informara que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94% con el conteo preliminar del domingo que dio a De la Espriella como el más como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, candidato de Petro.

El presidente estadounidense describió a De la Espriella como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden".

Trump también destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que De la Espriella se enfrentará a Cepeda.

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó a que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro de ambos mandatarios el 3 de febrero en la Casa Blanca.