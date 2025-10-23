Petro recurrirá a la justicia de EE UU después de que Trump lo calificara de "matón" que "fabrica muchas drogas"

Bogotá rechaza el ataque a una lancha en aguas del Pacífico frente a las costas colombianas

Bogotá/El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que se defenderá ante la Justicia de Estados Unidos de las "calumnias" de altos funcionarios de ese país en su contra, luego de que su homólogo de EE UU, Donald Trump, lo calificara de "matón y un mal tipo" y lo acusara de fabricar "muchas drogas".

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE UU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió Petro en su cuenta de X, en medio de la creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington por la política antidrogas.

Petro añadió que siempre estará "en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe".

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró esta tarde a periodistas que el mandatario colombiano "ha hecho mucho daño a su país", días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un "líder del narcotráfico".

"Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país", añadió Trump.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, respondió que Colombia está dispuesta a luchar contra el tráfico de drogas junto a los Estados que soliciten su colaboración, incluso Estados Unidos.

"Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los Estados que quieran nuestra ayuda", concluyó el jefe de Estado colombiano en su publicación.

Estas declaraciones y el anuncio de Trump del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, su principal socio comercial, por la guerra que Washington ha declarado contra el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del Mar Caribe han provocado el rechazo de gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con Trump.

Este miércoles, el Pentágono anunció un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, esta vez en aguas del Pacífico frente a Colombia, que rechazó la operación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al Gobierno de ese país a "cesar este tipo de ataques" y a "respetar las normas que dicta el derecho internacional", en un comunicado divulgado esta noche.

"El Gobierno nacional reitera su llamado al Gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas", expresó la Cancillería.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó horas antes que, por orden de Trump, ese Departamento realizó "un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico oriental".

Reportes de The New York Times y la cadena CBS situaron el ataque, en el que murieron dos supuestos "narcoterroristas", frente a las costas de Colombia. Este sería el octavo ataque conocido de militares estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el primero en el Pacífico desde que el Pentágono inició una operación antidrogas en el Caribe sur, con la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya ha condenado acciones similares en los últimos días, como el pasado sábado, cuando calificó como un "asesinato" y una "violación de la soberanía nacional" el ataque estadounidense a una supuesta "narcolancha" en el mar Caribe, en el que dijo que murió un pescador.