Plus Ultra, vinculada a Cubana de Aviación y al chavismo, dobla sus vuelos a Cartagena de Indias

La compañía es investigada por blanqueo y posibles irregularidades en un préstamo de 53 millones de dólares por el Gobierno español

Madrid/La aerolínea Plus Ultra, envuelta en una investigación en España por el rescate que se le concedió durante la pandemia de covid-19, ha informado de que refuerza su ruta entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia) con seis vuelos semanales, el doble de los que tenía hasta ahora. Operará la ruta, indica la compañía en un comunicado publicado este lunes, con algunos de los aviones que tiene parados por la suspensión del servicio a Caracas a finales de noviembre pasado.

El texto corporativo dice que la ampliación de las operaciones a la ciudad colombiana responde también al aumento de la demanda registrada en el último trimestre de 2025, con pasajeros con destino final en Centroamérica y el Caribe que utilizan Cartagena de Indias como punto de conexión.

Con este refuerzo Plus Ultra opera nueve frecuencias (de ida y vuelta) a la semana a sus dos destinos en Colombia, donde ofrece también enlaces a Bogotá.

La ampliación se produce después de que la compañía anunciara –al igual que las otras españolas, Iberia y Air Europa, que volaban a Caracas– la suspensión de vuelos entre Madrid y la capital venezolana a finales de noviembre pasado, tras la alerta de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) para no transitar por la zona de Caracas y el Caribe sur.

Plus Ultra, vinculada con intereses chavistas, concentra un porcentaje más elevado de su negocio en la operativa con Venezuela que las otras dos aerolíneas españolas, con lo que busca vías para compensar la caída de la actividad que supone la suspensión de los enlaces con Caracas y tener disponibles sus siete aviones Airbus, uno de los cuales ha sido usado por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en sus últimos viajes oficiales internacionales.

La compañía ya había habilitado un vuelo adicional Madrid-Cartagena de Indias desde el pasado 10 de diciembre para permitir a sus clientes enlazar desde allí con Caracas, en vuelos servidos por la venezolana Laser (que opera aviones de Plus Ultra en régimen de alquiler de naves y tripulaciones o wet lease).

Mientras tanto, la aerolínea sigue estando en el ojo del huracán de la política española. Este lunes, el opositor Partido Popular ha anunciado una nueva comisión de investigación en el Senado –la Cámara alta, donde tiene mayoría– sobre proyectos financiados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), entre ellos el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros durante la pandemia de covid. El objetivo es analizar “si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al régimen de Maduro”, justo dos días después de que el mandatario venezolano fuera detenido en Caracas en una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos.

El PP considera que la Sepi es el “centro de la trama corrupta del sanchismo” [Gobierno socialista de Pedro Sánchez] y pretende dilucidar si con aquellos fondos se pagaron “favores a dictaduras como la de Maduro, con rescates a empresas como Plus Ultra”.

El pasado 11 de diciembre, la Policía Nacional española detuvo en Madrid a Julio Martínez y Roberto Roselli, dueño y director ejecutivo, respectivamente, de Plus Ultra, y registró la sede de la empresa. Aunque la causa se lleva a cabo bajo secreto de sumario y la aerolínea no ofreció explicaciones sobre las detenciones, fuentes de El Mundo revelaron que estas están relacionadas con una investigación que la Fiscalía suiza tiene abierta contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. “Plus Ultra solicitó entre 2020 y 2021 créditos por importe de 1,3 millones de euros a sus sociedades”, decía el diario madrileño. “La compañía recurrió a estas operaciones, ahora investigadas por blanqueo, debido al desplome ocasionado por el covid y arguye en su defensa que fueron legales, públicas y transparentes”.

Envuelta en polémica por haber sido rescatada por el Gobierno español en mitad de la pandemia de covid a pesar de no tener apenas pasajeros y reportar pérdidas desde 2015, la compañía reflotó con fuerza en los últimos años, luego de quedar archivadas las denuncias por las presuntas irregularidades en el préstamo concedido por la Sepi.

El juzgado que archivó aquel caso es el mismo que abrió el pasado diciembre nuevas diligencias, al recibir la magistrada que lleva la causa “nuevas aportaciones”. En esas fechas, en otra investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, fue detenido y encarcelado el ex director de la Sepi, Vicente Fernández, junto a la ex militante del Partido Socialista (Psoe) Leire Díez, por presuntos delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Desde el año pasado, Plus Ultra tiene una ruta entre Varsovia y Varadero y, ante la falta de aeronaves de Cubana de Aviación, también fue usada, por ejemplo, para transportar a sanitarios de la Isla en misión internacional, como los más de 150 enviados a Gabón en 2021.

El pasado julio, Cubana de Aviación anunciaba el aumento de vuelos a España, sin mencionar que estaban operados en código compartido con Plus Ultra. Sus aviones son visibles siempre en la pista del aeropuerto de Barajas, y son numerosos los nacionales de la Isla que la usan, sobre todo por sus precios, comparativamente bajos.

Los varios casos de corrupción que se investigan en distintos juzgados de España salpican a gente muy cercana al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solamente estrechos colaboradores, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos o Santos Cerdán, ex secretario de organización del Psoe, sino su propia esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez.

En otra comisión del Senado que investiga una de estas tramas, el llamado , está citada para comparecer, el próximo 15 de enero, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien nombró al ahora encarcelado Vicente Fernández al frente de la Sepi. Junto a ella deberá comparecer también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien, a juicio del PP, está señalada por la Guardia Civil “en la trama de hidrocarburos que incluso pudo beneficiar a la dictadura de Maduro”.

De igual manera, está citado para el próximo jueves José Luis Ábalos, a quien el PP piensa preguntar por su relación con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que acaba de asumir las riendas del país tras la detención de Maduro, quien fue recibida por el entonces ministro de Transportes en el aeropuerto de Barajas en 2020 pese a estar sancionada por Europa y tener prohibida la entrada en el espacio Schengen. “No sabemos aún qué ocurrió con las maletas ni qué traían las maletas”, declaró la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, sobre aquella visita.

Otra comparecencia esperada en esta comisión, aunque sin fecha, es la del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien García ha denominado “embajador de Maduro en España” y al que exigen que “permanezca en España y esté localizado”.