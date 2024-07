Preocupado ante el riesgo de un nuevo éxodo de venezolanos, Colombia pide "transparencia"

La Habana/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se había cuidado de hacer declaraciones sobre las elecciones venezolanas del pasado fin de semana, expresó finalmente este miércoles su posición oficial. Aunque llama a permitir un “escrutinio transparente”, el mandatario es ambivalente en otras cuestiones clave pero si algo dejó claro es que “cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia”.

Hasta el momento, el Gobierno de Petro, a través de su canciller Luis Gilberto Murillo, se ha negado a reconocer ninguna victoria, ya sea la del opositor Edmundo González Urrutia, o la del actual presidente y aliado político, Nicolás Maduro. Asimismo, Murillo pidió una revisión de las actas y una auditoría a los resultados declarados por el Comité Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Sin embargo, la voz del presidente colombiano, que durante su mandato ha guiado un acercamiento a Caracas, se echaba en falta.

“Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división”, fueron las primeras palabras que escribió Petro en su cuenta de X, mientras llamaba al Gobierno vecino a respetar, con transparencia, el resultado de los comicios “cualquiera que haya sido”.

“Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una Declaración Unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, agregó.

“Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición que permita el respeto máximo”

“Invito al Gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”, dijo el mandatario, que no perdió oportunidad, no obstante, para señalar el “bloqueo” de EE UU como “una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos”.

La preocupación por la migración masiva de venezolanos es una constante sutil en el comunicado del presidente, cuyo país también se ha visto afectado en los últimos años por la estampida de quienes huyen del chavismo.

“Los pueblos libres saben tomar sus decisiones”, es la punta del lanza de la declaración de Petro, y la que da la medida de sus lealtades aunque recaiga en la neutralidad y espere del chavismo que tome su “gran responsabilidad”: “recordar el espíritu de Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente”.

La declaración –en extremo cuidada– del presidente colombiano, sin embargo, contrasta con la de otros países aliados de Caracas, como Cuba o Nicaragua, que no dudaron en felicitar a Nicolás Maduro por una reelección que muchos Estados del continente y organismos internacionales consideran “fraudulenta”, o que se han mantenido al margen, como México, que no “ve indicios de fraude” pero espera por los resultados definitivos.

A Colombia solo le resta esperar por la respuesta del chavismo, que ha pedido que se retire el personal diplomático de varios países que han dudado de la verdadera victoria de Maduro, entre ellos Argentina y República Dominicana.

Posiciones mucho más críticas han tomado otros Gobiernos de la región, como Perú, que reiteró este miércoles que las múltiples irregularidades cometidas en las elecciones de Venezuela constituyen “un auténtico fraude electoral”, al comunicar que ha recibido una nota diplomática de ese país en el que hace oficial la decisión de romper relaciones diplomáticas.

Un día antes, el Ejecutivo de Dina Boluarte, pese a su cercanía con los sectores de izquierda, reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela

Un día antes, el Ejecutivo de Dina Boluarte, pese a su cercanía con los sectores de izquierda, reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo que defendió hoy nuevamente la Cancillería peruana, que explicó que su compromiso de proteger la democracia es “indeclinable”.

En un comunicado difundido por la Cancillería en la red social X, el Ejecutivo indicó que se encuentra coordinando con países afines la protección de sus intereses y de los peruanos en Venezuela, conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Igualmente, afirmó que continuará desplegando esfuerzos para atender a la comunidad venezolana que reside en Perú, estimada en 1,5 millones de personas.

Por su parte, el presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene a la espera de los resultados, aunque este miércoles aseguró que “no hay pruebas” de que en Venezuela se haya cometido un fraude electoral y cuestionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su “intervencionismo”.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Asimismo, señaló que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, no participará en la reunión convocada por la OEA porque no está de acuerdo con la actitud de la organización sobre los comicios venezolanos. “¿Para qué vamos a una reunión así?. Eso no es serio, no es responsable”, enfatizó, y reclamó el fin del “intervencionismo”, causa –según el mandatario– del “estancamiento” de los problemas de Venezuela.

Incluso el Centro Carter, que participó como observador en las elecciones venezolanas tras ser seleccionado por el propio oficialismo, manifestó el martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. La organización, cuya delegación abandonó el país antes de emitir su comunicado y que presentará en los próximos días su informe detallado, fue tajante en el adelanto de sus conclusiones: la elección “no puede ser considerada como democrática”.

“El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE de Venezuela”, añadió en su declaración. La organización destacó que el ente no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que “constituye una grave violación de los principios electorales”. El proceso, prosigue, “no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

Venezuela se mantiene en tensiones también con Argentina, cuya embajada en Caracas mantiene refugiados a seis opositores desde el pasado 26 de marzo. Según denunciaron este miércoles los acogidos en la sede, “funcionarios de seguridad del régimen” de Maduro continúan a las afueras del lugar con más efectivos y “buscan tomar esta sede diplomática”.

“Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en el país sobre esta grave violación al derecho internacional”, dijo en X Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido opositor Vente Venezuela (VV).

Esta es la segunda vez que funcionarios de Venezuela rodean la sede diplomática

Esta es la segunda vez que funcionarios de Venezuela rodean la sede diplomática, ya que, según Urruchurtu, este lunes un grupo de policías también pretendían “tomar” la residencia, pero los agentes abandonaron el lugar ante la llegada de cientos de simpatizantes de la líder opositora María Corina Machado, en respaldo a los refugiados.

Urruchurtu denunció que, desde esta madrugada, se repite la presencia de “patrullas y funcionarios del régimen en los alrededores” de la sede, mientras que la residencia permanece con un “corte de suministro eléctrico” desde el martes, algo que el Gobierno de Argentina calificó de “hostigamiento” a través de un comunicado.

Mientras tanto, el clima en las calles permanece caldeado. Según informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab, al menos 1.062 personas han sido detenidas en las protestas que han llevado a cabo los venezolanos por varios días luego de que el CNE otorgara la victoria a Maduro.