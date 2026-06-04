El primer ministro noruego analiza con Machado el proceso político que vive Venezuela

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE UU visita Caracas para una reunión con el Gobierno chavista

Oslo/ Nueva york / Caracas/El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reunió este jueves en Oslo con la líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para analizar el proceso político que atraviesa Venezuela tras ser depuesto Nicolás Maduro a principios de año en una intervención militar estadounidense.

"Un proceso democrático es el único camino para una estabilidad duradera y el avance de la democracia. Las reformas económicas deben ir de la mano con las democráticas. Para Noruega es importante resaltar que un verdadero avance en Venezuela exige democracia e instituciones fuertes", señaló Støre en un comunicado.

Støre calificó de "inaceptable" cualquier medida de represión política o violación de los derechos humanos y llamó a respetar la voluntad de los venezolanos.

"Fue un agradable reencuentro con la ganadora del nobel de la Paz María Corina Machado, con quien me había reunido en diciembre con motivo de la entrega del premio. Es útil escuchar cómo ve la situación política en Venezuela después de un semestre dramático", dijo el primer ministro noruego.

Machado ha viajado a Oslo esta semana para participar en el Foro de la Libertad de Oslo, una iniciativa anual organizada desde 2009 por la oenegé estadounidense Human Rights Foundation

Machado ha viajado a Oslo esta semana para participar en el Foro de la Libertad de Oslo, una iniciativa anual organizada desde 2009 por la oenegé estadounidense Human Rights Foundation, que tiene su sede en Nueva York y está presidida por el millonario venezolano afincado en Estados Unidos Thor Halvorssen, de origen noruego y primo del opositor venezolano Leopoldo López.

En su intervención hace dos días en ese foro, Machado defendió una transición "pacífica, creíble y disciplinada" para su país, reconoció el papel de Estados Unidos para lograr este objetivo y reclamó elecciones "justas y libres" en Venezuela.

"Un país que emerge de la represión, la destrucción institucional y el colapso económico necesita orden. Necesita una transición que sea pacífica, creíble y disciplinada. Por eso reconocemos el valor estratégico del marco impulsado por el Gobierno de EE UU, centrado en la estabilización institucional, la reconstrucción económica y social, y la transición democrática", dijo entonces Machado.

La nobel de la Paz se reunió también a principios de semana con el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, y el miércoles mantuvo un encuentro con la comunidad venezolana residente en este país nórdico.

La dirigente opositora regresó a Oslo cinco meses después de haber salido en un viaje complicado de Venezuela, donde había vivido en la clandestinidad, con el fin de recibir el Premio Nobel de la Paz, el cual sin embargo no pudo recoger a tiempo en persona, algo que hizo en su lugar su hija, Ana Corina Sosa.

Pocas semanas después, el 15 de enero, entregó al presidente de EE UU, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". El Instituto Nobel Noruego recordó entonces que el premio es inseparable del ganador e intransferible.

Horas antes, el coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, aseguró en un acto de celebración por el 80 aniversario de la organización que con el respeto a los derechos humanos, políticos, civiles, sociales y económicos, el país suramericano se va a recuperar.

"Hay una fuerza más grande que cualquier dificultad, la profunda humanidad de este país, su índole pacífica, su gente, ustedes, capaces de gestos de solidaridad y amor que no tiene comparación", señaló Rampolla en el acto que sirvió para su despedida como coordinador residente en el país tras cinco años. En el evento, celebrado junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, participó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

"Hay una fuerza más grande que cualquier dificultad, la profunda humanidad de este país, su índole pacífica, su gente, ustedes, capaces de gestos de solidaridad y amor que no tiene comparación"

Rampolla agradeció al Gobierno venezolano, a las autoridades locales, a los actores políticos de todas las ideologías, por el diálogo y el espacio que le han brindado a la ONU, así como a los socios nacionales e internacionales, a ONG, empresarios y academias, por su compromiso, valentía y colaboración constante.

Igualmente, expresó su aprecio por las comunidades que los recibieron con confianza y que permitieron hacer el trabajo de la organización internacional."Un trabajo guiado por principios claros, humanidad, imparcialidad, neutralidad, buscando en todo momento soluciones en el interés de todos y todas", añadió.

Rampolla sostuvo que en sus cinco años en el país suramericano trató de reflejar constantemente el "potencial real" que existe y no solo las dificultades. Asimismo, afirmó que Venezuela le ha recordado que el multilateralismo importa, que el diálogo es necesario y que es posible incluso en los contextos más complejos.

En mayo pasado, el Gobierno de Venezuela acusó al secretario general de la ONU, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano "impropias de su alta investidura", luego de que dijera que cree que hubo "grandes complicidades" en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.

Guterres afirmó entonces que piensa que "no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar" a la operación militar lanzada por EE UU en enero contra Venezuela, donde tiene "la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político".

El Gobierno venezolano dijo que estas declaraciones "reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad".

Mientras, en Venezuela, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, visitó el país para participar en reuniones con el Gobierno de Delcy Rodríguez, informó el órgano de los líderes de mayor rango dentro del Departamento de Defensa de la nación norteamericana.

"El general Caine participó en discusiones bilaterales con líderes senior del Gobierno interino y la dirección y el personal de la Embajada de Estados Unidos", señaló el Estado Mayor Conjunto en una publicación en X, sin ofrecer mayores detalles.

"El general Caine participó en discusiones bilaterales con líderes senior del Gobierno interino y la dirección y el personal de la Embajada de Estados Unidos", señaló el Estado Mayor Conjunto

El órgano militar compartió una fotografía en la que se ve Caine a las afueras de la Embajada estadounidense en Caracas, acompañado del encargado de negocios, John Barrett, y un grupo de militares.

Asimismo, el Estado Mayor Conjunto indicó que Caine también visitó la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines de la Embajada, "agradeciendo a los marines y expresando su profunda gratitud por su dedicado servicio".

El pasado 23 de mayo, Estados Unidos hizo un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática.

El simulacro, de acuerdo a la representación diplomática, se hizo con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta "ante eventuales situaciones médicas" o catástrofes. El Gobierno de Venezuela informó días antes que autorizó a Estados Unidos a realizar el simulacro como parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática". El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó Venezuela para supervisarlo.

La diputada chavista Iris Varela, ex ministra del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, rechazó el ejercicio militar de Estados Unidos y aseguró, en un mensaje en X, que el pueblo venezolano "jamás se dejará aplastar por imperio alguno".

Asimismo, Foro Penal informó de que 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven –corporación mixta entre la estatal minera venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim– fueron liberados, tras pasar un año y dos meses detenidos, acusados de cuatro delitos, entre ellos tráfico de material estratégico.

En una publicación en X, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, señaló que los trabajadores fueron liberados a las 20.50 hora local. De acuerdo con medios locales, el 1 de abril de 2025, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron un "procedimiento" en las instalaciones de la empresa binacional, ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), donde fueron detenidos inicialmente 31 trabajadores.

Los familiares relataron que los funcionarios no ofrecieron información sobre los motivos de detención de este grupo de personas.

Posteriormente, según lo publicado en los medios, conocieron que el expediente de su caso tenía fecha de 2019, pese a que algunos de los trabajadores detenidos solo tenían un mes trabajando en la empresa. En el proceso, uno de los trabajadores detenidos falleció bajo custodia del Estado y otro obtuvo una medida de libertad condicional.

En el proceso, uno de los trabajadores detenidos falleció bajo custodia del Estado y otro obtuvo una medida de libertad condicional

Los familiares habían denunciado retrasos en el proceso judicial y violaciones al debido proceso, al no permitirles juramentar un abogado privado ni acceso al expediente ni a los elementos probatorios que justifiquen la detención de estos hombres. Los detenidos fueron acusados de asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de material estratégico y incumplimiento de funciones empresariales.

Este miércoles, el Foro Penal actualizó la cifra de los presos políticos en el país y la situó en 404, cinco menos que los reportados el lunes de la semana pasada, y entre los que se encuentran 39 con doble nacionalidad o extranjeros.

Según cifras publicadas en X, en el país suramericano hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos. Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares.

Hace dos semanas, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva ronda de excarcelaciones, paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero pasado. Días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en las "próximas horas" se alcanzarían 500 excarcelaciones.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con las excarcelaciones prometidas.