Seúl vigila la cooperación entre Moscú y Pyongyang ante el posible despliegue de 30.000 soldados

Soldados norcoreanos forman fila antes del desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, este 9 mayo.

Los norcoreanos forman el principal grupo de combatientes extranjeros contra Ucrania, seguidos por los cubanos

Seúl/La Habana/El Gobierno surcoreano vigila de cerca la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, avisara de la posibilidad de que Corea del Norte envíe otros 30.000 soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

"El Gobierno sigue de cerca los acontecimientos relacionados con la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia", dijo el Ministerio de Exteriores surcoreano en un breve comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Según Yonhap, de momento no hay señales de que se hayan producido despliegues adicionales de tropas norcoreanas.

El sábado, Zelenski escribió en un mensaje en redes sociales que Moscú busca contar con 30.000 militares procedentes de Corea del Norte, tras sufrir en menos de siete meses de guerra en Ucrania este año casi 225.000 bajas entre sus militares, 131.000 por muerte y casi 93.000 por heridas.

El Gobierno surcoreano insistió en que la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y "debe detenerse inmediatamente"

En su mensaje, el Gobierno surcoreano insistió en que la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y "debe detenerse inmediatamente".

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró por su parte que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, como el despliegue de tropas o la adquisición rusa de armas y municiones norcoreanas, "no solo provoca un mayor deterioro de la situación en Ucrania, sino que también es motivo de grave preocupación desde la perspectiva de su impacto en la seguridad de la región".

"Por nuestra parte, continuaremos recopilando y analizando la información pertinente, incluidos los últimos acontecimientos", aseguró Kihara en su rueda de prensa diaria.

Según la inteligencia surcoreana, Pyongyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió a mediados de mes en el Kremlin a la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, por segunda vez en menos de un año.

La ministra aseguró que su país apoyará a Rusia "no solo ahora, sino en adelante", alimentando la especulación sobre un posible refuerzo de los lazos militares.

“Tenemos identificados al menos 20.000 cubanos reclutados por Rusia. Más de 1.000 han sido verificados con nombre y contrato. Muchos de ellos murieron sin que sus familias recibieran compensación”

Después de Corea del Norte, Cuba es el segundo proveedor –teóricamente sin mediación estatal– de soldados reclutados por Rusia para combatir contra Ucrania. “Tenemos identificados al menos 20.000 cubanos reclutados por Rusia. Más de 1.000 han sido verificados con nombre y contrato. Muchos de ellos murieron sin que sus familias recibieran compensación”, afirmó a finales de 2025 Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana ante el Congreso de EE UU.

El régimen cubano anunció en septiembre de 2023 haber detenido a varias personas vinculadas a una red de captación de mercenarios con destino a Rusia y advirtió de que serían juzgados en un proceso penal del que nada se ha sabido desde entonces. En julio de 2025, además, se supo que al menos once militares de Matanzas habían sido detenidos a principios de 2024 por el mismo motivo, tras ser presuntamente reclutados por un oficial. Las autoridades alegan que actúan de acuerdo con los tratados internacionales y que están firmemente en contra de estos actos, castigados con hasta 30 años en el código penal.

La mayoría de los reclutas que han hablado argumentan haberse dejado seducir por la oferta rusa y arrepentirse posteriormente, sobre todo tras comprobar que más allá de las tareas logísticas con las que los atrajeron, eran enviados al frente sin la menor consideración en torno a su experiencia militar, limitada en la mayoría de estos voluntarios al servicio militar realizado en la Isla.