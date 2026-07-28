Los solicitantes de asilo en EE UU podrán ser enviados a juicio sin derecho a una entrevista

Según la Administración de Trump, la medida se toma para desatascar las oficinas de Uscis.

Madrid/La Administración de Donald Trump dio un paso más este lunes para limitar los procesos de asilo en EE UU y ha puesto fin al derecho de los solicitantes a tener una entrevista previa a los tribunales.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está modificando sus reglamentos para permitir que el Departamento de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) remita ciertas solicitudes de asilo afirmativo a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia (DOJ) sin realizar una entrevista”, indica el documento, que entrará en vigor este martes, tras ser publicado en el Registro Federal.

“Asimismo, el DHS está eliminando el requisito de que la carta que comunica los fundamentos de la remisión del caso de asilo incluya una evaluación de la credibilidad del extranjero”, añade el texto.

“Asimismo, el DHS está eliminando el requisito de que la carta que comunica los fundamentos de la remisión del caso de asilo incluya una evaluación de la credibilidad del extranjero”

Con esta medida, los casos de “asilo afirmativo” se convierten ahora en “asilo defensivo”. Hasta la fecha, los solicitantes presentes en EE UU podían pedir asilo dentro del primer año desde su entrada al país, independientemente de cómo hubiera llegado. Parte del trámite era acudir a una cita en la oficina de Uscis designada donde un oficial hacía una entrevista para evaluar el posible miedo del extranjero a regresar a su país. El funcionario entonces podía conceder o denegar asilo o, por el contrario, remitir el proceso a una corte.

Ahora, el empleado podrá decidir enviar directamente, sin derecho a ser escuchado, al solicitante de asilo ante un juez de inmigración y un fiscal de ICE, donde el migrante deberá defenderse de una posible deportación.

La versión gubernamental es que se trata de aligerar el atasco que arrastra este trámite, que tiene en torno a un millón y medio de solicitudes en espera. “USCIS está eliminando los retrasos en nuestro proceso de asilo para poder tramitar con mayor eficiencia las solicitudes de los extranjeros indocumentados y cumplir con la agenda migratoria del presidente Trump”, dijo el DHS en su cuenta de X.

Joseph Edlow, director de USCIS, sostuvo en un comunicado que “Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo ha sido explotado con fines dilatorios y para obtener autorización de trabajo, en lugar de utilizarse para solicitudes legítimas de protección”.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes en cambio sostienen que se está “tratando de modificar y limitar el debido proceso para una persona que es elegible y que puede legalmente conseguir asilo a través de un oficial de Uscis”, en palabras de Hasim Vásquez, un abogado de inmigración

“Uscis está eliminando el proceso de asilo afirmativo por vía ejecutiva. Esto sin duda será demandado ante los tribunales de justicia. No es la manera correcta de hacerlo”, dijo a Univisión.

La cadena, con sede en Miami, ha consultado a varios expertos especializados en este tipo de casos que consideran que se ha cambiado las reglas de juego de la noche a la mañana “Pasan] de estar en un proceso de tipo administrativo a un proceso de deportación”, dijo el abogado Ezequiel Hernández, que denuncia el cambio de jurisdicción repentina para el proceso.

Los juristas confirman que, además, se elevan los costos para los solicitantes, que ahora forzosamente deben defenderse ante un juez con un abogado. “Es una medida que condena a más solicitantes de asilo a juicios donde enfrentarán a jueces con órdenes de deportar de forma expedita. Es una pésima noticia para las personas que están en proceso de asilo afirmativo”, dijo Willy Allen.

Cada año, según estimaciones de la prensa estadounidense, cerca de 132.000 personas se acogen a una solicitud de asilo afirmativo.

Cada año, según estimaciones de la prensa estadounidense, cerca de 132.000 personas se acogen a una solicitud de asilo afirmativo

Poco después de asumir el poder, Donald Trump paralizó las solicitudes de asilo alegando que había una "invasión" desde la frontera con México, pero en abril, un tribunal federal declaró la medida ilegal y recordó que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera y que el presidente no puede restringirlo.

Desde entonces, la Administración ha buscado poner limitaciones a las solicitudes. El mismo abril, se aprobó una medida para que, ante una solicitud de visa de no inmigrante, los funcionarios de la embajada preguntasen en todos los casos al entrevistado si temía volver a su país. En caso de decir que sí, el permiso no sería concedido, eliminando la mera opción de ir legalmente a EE UU. En cambio, si se decía que no, una vez llegado a ese territorio nunca tendría derecho a solicitar asilo, puesto que previamente había declarado no tener miedo.

"Están intentando destruir sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección y seguridad en Estados Unidos", dijo entonces Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International.

Un análisis publicado por el Instituto Cato en abril reveló que el número de solicitantes de asilo mensuales en la frontera cayó de casi 40.000 en diciembre de 2024 a tan solo 26 en febrero de 2025, un 99%. Del mismo modo, las concesiones de green card –residencia permanente– se han desplomado un 99,8% en el último año y las solicitudes de reagrupación familiar bajaron un 20%.