Un tribunal militar israelí condena a un soldado a cinco años de cárcel por espiar para Irán

Un petrolero de bandera liberiana que en marzo atravesó el estrecho de Ormuz y pudo llegar cargado al puerto de Bombay.

Jerusalén/ Teherán/Un tribunal militar de Israel condenó a cinco años de cárcel a un soldado del Ejército israelí tras declararse culpable de contactar con un agente iraní y de enviarle "información que podía beneficiar al enemigo", informaron este miércoles las autoridades militares.

Según la sentencia, el soldado recibió varios mensajes en la red de mensajería Telegram, "algunos de personas relacionadas con Irán", con ofertas para ganar dinero. Uno de esos contactos, identificado como un agente iraní, le propuso pagarle por enviar vídeos.

El militar le envió dos vídeos en los que se veían interceptaciones de misiles iraníes durante la guerra de 12 días que Israel inició contra Irán en junio de 2025, grabados, según el comunicado castrense, "desde zonas civiles". Por uno de ellos recibió dinero.

Según la nota, el soldado envió además varios vídeos más, entre ellos "uno que mostraba el impacto de un misil y que había encontrado en internet".

Según la nota, el soldado envió además varios vídeos más, entre ellos "uno que mostraba el impacto de un misil y que había encontrado en internet"

Finalmente, señala la sentencia, el soldado decidió cortar el contacto con el agente y contó lo ocurrido a un compañero de su unidad militar. Al día siguiente fue detenido por el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior de Israel.

La Fiscalía Militar había pedido una condena de siete años de cárcel por la gravedad de los hechos. Sin embargo, el tribunal tuvo en cuenta que el acusado no entregó información militar ni datos obtenidos por su trabajo en el Ejército. También valoró que fuera él quien pusiera fin al contacto y avisara a sus superiores, afirma el comunicado.

Además de los cinco años de cárcel, el tribunal le impuso finalmente una pena de prisión suspendida, una multa de 1.000 séqueles (unos 270 euros) y la pérdida de su rango militar.

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria aseguró que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20% del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, "permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos", señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.

"El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos (...). Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie", añade otro texto de la IRGC.

"Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie", añade otro texto de la IRGC

La respuesta de Teherán, que defiende su dominio de Ormuz, llega después de que el Comando Central estadounidense (Centcom) informara en X sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares cerca del estrecho y en zonas costeras iraníes.

La ofensiva estadounidense se extendió unas siete horas, si bien Irán aseguró que no hubo ningún buque impactado en la zona.

Según la IRGC, cuando se produjeron estos ataques, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, "ningún barco se atrevió a cometer infracciones ni a acompañar a Estados Unidos", que dice mantener más de 50.000 militares desplegados en Oriente Medio listos para reducir las capacidades militares de Irán.

La tensión volvió a recrudecerse después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán el martes a las 16:00 horas del este de EE UU.

El lunes, el mandatario anunció que restablecería el bloqueo naval a Irán y que Washington pediría un 20% de compensación por proteger a buques que transitan por Ormuz, aunque la víspera dijo que el cobro podría ser en "acuerdos comerciales y de inversión" de los Estados del Golfo en EE UU.

La guerra vive una nueva escalada desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante –denunció– los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

El conflicto se ha extendido por varios países de Oriente Medio, a los que Teherán ataca por ser aliados de Washington.