Zimbabue denuncia la muerte de 15 ciudadanos reclutados con engaños por Rusia

Para el Ejecutivo de Harare, el reclutamiento de estos ciudadanos constituye un caso de trata de personas.

El caso recuerda al de los cubanos reclutados con ofertas de trabajo falsas y promesas de ciudadanía rusa

Harare/El Gobierno de Zimbabue denunció este miércoles que al menos 15 de sus ciudadanos murieron en el frente ruso de la guerra en Ucrania después de haber sido captados mediante ofertas de empleo fraudulentas y enviados a combatir. Para el Ejecutivo de Harare, el reclutamiento de estos ciudadanos constituye un caso de trata de personas.

Según las autoridades zimbabuenses, otros 66 de los 81 nacionales identificados en ese circuito siguen con vida y se trabaja en su repatriación, mientras se buscan compensaciones para las familias de los fallecidos.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han informado de la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando del lado ruso. En ese contexto, el presidente Emmerson Mnangagwa instruyó a su Ministerio de Asuntos Exteriores a iniciar conversaciones diplomáticas para solicitar una compensación por los quince fallecidos y garantizar un entierro digno.

Muchos de los cubanos reclutados llegan a Rusia atraídos por anuncios de supuestos trabajos de construcción

La denuncia de Zimbabue se inscribe en un marco más amplio de reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia, en el que también aparecen ciudadanos cubanos. En enero de este año, Ucrania difundió una lista con los nombres de 54 cubanos muertos mientras integraban las filas del Ejército ruso. El listado, divulgado por el Centro Quiero Vivir, incluía nombres, rangos, unidades y fechas de fallecimiento, principalmente en Donbás y Zaporiyia. La propia fuente ucraniana aclaró que no se trataba de una relación exhaustiva, sino solo de los casos cuya muerte había podido verificar “de manera fiable”.

Muchos de los cubanos reclutados llegan a Rusia atraídos por anuncios de supuestos trabajos de construcción, con promesas de salarios de hasta 204.000 rublos mensuales y la posibilidad de obtener pasaporte o ciudadanía rusa, pero terminan incorporados al Ejército y enviados al frente en Ucrania. Según la inteligencia militar ucraniana, habría más de 1.000 ciudadanos cubanos con nombre y contrato documentados en las filas rusas.

El reclutamiento de extranjeros para la guerra de Ucrania aparece asociado a redes opacas que combinan promesas de empleo y posibilidades migratorias

En septiembre de 2023, el Gobierno cubano anunció la desarticulación de una red de trata vinculada al reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania, pero desde entonces apenas ha ofrecido información pública sobre el avance de esa investigación.

En paralelo, Kenia ha empezado a tomar medidas ante un problema similar y anunció que concederá amnistía a los ciudadanos que se “alistaron ilegalmente” en las filas rusas para combatir en Ucrania. Nairobi reportó que 44 kenianos ya fueron repatriados, mientras 11 han sido declarados desaparecidos o muertos en combate. Además, 38 se encontraban hospitalizados en Rusia y el Gobierno aseguró haber obtenido acceso consular para sus nacionales, así como un compromiso ruso de frenar nuevos reclutamientos de kenianos.

Con los casos de Zimbabue, Kenia y Cuba sobre la mesa, el reclutamiento de extranjeros para la guerra de Ucrania aparece asociado a redes opacas que combinan promesas de empleo, vulnerabilidad migratoria y, en no pocos casos, denuncias de engaño y coacción.