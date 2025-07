Una abuela cubana recibe una orden de deportación tras 30 años en EE UU

La Habana/Yelenis Pérez, una cubana de 63 años residente en Florida, se enfrenta a una orden de deportación emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras haber vivido en Estados Unidos durante tres décadas y trabajado 27 años en la Universidad de Tampa. La decisión, que tomó por sorpresa a su familia y entorno laboral, fue comunicada en su última cita migratoria el pasado 14 de julio.

Pérez se encontraba bajo el estatus migratorio C18, una categoría que permite la permanencia supervisada en EE UU pese a tener una orden final de deportación, siempre que no sea viable la remoción inmediata. No obstante, según reportó Noticias Tampa Hoy, en esta ocasión el funcionario de ICE le informó que debía abandonar el país en un plazo de 90 días.

“Desde ese día no soy la misma. Mi vida ha cambiado totalmente”, confesó entre lágrimas la cubana en una entrevista con medios locales. “Nunca he fallado, siempre he cumplido. Pueden revisar mis papeles, mi historial. Yo he sido recta con mi caso al 100%”.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta ahora es la renovación de su pasaporte cubano, actualmente vencido. Según explicó, el consulado de la Isla le comunicó que el trámite podría demorar meses. Además, desde el 1 de abril de 2025, el Gobierno cubano no permite la entrada al país de ciudadanos con pasaportes expirados, lo que sitúa a Pérez en un limbo migratorio.

“El temor que tengo es que Cuba no me acepte y entonces ICE determine a qué país enviarme. Eso es lo que no quiero”, señaló. Si no logra renovar el documento en el plazo fijado, las autoridades migratorias podrían considerar su deportación a un tercer país. Recientemente, dos migrantes cubanos perdieron su apelación en EE UU y no pudieron evitar ser enviados a Sudán del Sur.

Pérez ha pedido públicamente que la Administración de Donald Trump reconsidere su caso. “Yo quisiera quedarme en el país porque tengo a mis hijos. ¿Qué va a ser de ellos sin mí?”, dijo, en referencia a su familia en Florida, que incluye también a su esposo y nietos.

El caso ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales y entre defensores de los derechos de los inmigrantes, que piden una revisión humanitaria. Mientras tanto, la incertidumbre crece para Pérez.