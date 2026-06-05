"EE UU está deportando a México a lo peor”, se queja un empresario de Quintana Roo

Denuncia que más grave aún es la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración, que por 5.000 dólares regulariza la situación de indeseables

Ciudad de México/En 15 días, han arrestado en Cancún por consumo de alcohol y drogas y peleas en la calle a 20 cubanos. Para el presidente de la Comisión de Seguridad de Empresarios ¿de la ciudad mexicana, de Quintana Roo, de México?, Jorge Escudero Buerba, hay algo más grave que esos delitos: “la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración” (INM).

Muchos de los cubanos que llegan a territorio mexicano, dice Escudero Buerba, tienen permisos que han conseguido de manera irregular con las propias autoridades migratorias. En el INM, afirma, por “4.200 o 5.000 dólares les consiguen sus papeles a los deportados y les dan una temporal por dos años para que luego puedan tener la residencia total”.

Sobre los nacionales de la Isla, el empresario insiste en que “los que emigran vienen con ganas de trabajar y de buscar una mejor forma de vida para poder ayudar a su familia”, y lamenta que al tratar de regularizarse, Migración les demore los trámites. “Lo hacen para que se desesperen, junten ese dineral y lo hagan de forma irregular”.

Pese al malestar de los pobladores de Cancún por el alza de los altercados, las autoridades de Quintana Roo han minimizado la cifra de arrestos, argumentando que son delitos menores. El director de los Juzgados Cívicos de Cancún, Jorge Rivero Pech, dijo que muchas de estas faltas administrativas se deben en parte a que muchos ciudadanos de la Isla no se han adaptado al lugar donde se encuentran ahora.

Pese al malestar de los pobladores de Cancún por el alza de los altercados, las autoridades de Quintana Roo han minimizado la cifra de arrestos, argumentando que son delitos menores

“Nosotros le hacemos ver eso, que se tienen que adaptar a la situación y al país, porque las quejas han sido por alterar el orden, por cómo hablar, por cómo se comportan, muchos de ellos están consumiendo alcohol, algún tipo de droga en la vía pública, y es por eso que hay muchos reportes de estos ciudadanos que andan en la vía pública haciendo este tipo de situaciones”, afirmó. Tras invitarlos a evitar problemas y el pago de una multa, aseguró, los detenidos son liberados.

En cuanto a las denuncias por corrupción en Migración, vienen de tiempo atrás. En 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el INM “era una de las instituciones en que estaba más penetrada la corrupción” y prometió realizar una limpia. Meses después, se informó de la renuncia de 1.040 agentes por diversas anomalías.

Una agente del Instituto reconoció en 2023 a N+Focus que en el aeropuerto donde trabajaba existía una red de corrupción para facilitar el ingreso irregular de migrantes. A través de las llamadas “atenciones”, los superiores les indicaban qué personas debían dejar pasar sin cuestionamientos y, al finalizar el turno, recibían dinero como pago. Para ocultar estas operaciones se manipulaban los registros migratorios y se aprovechaban supuestos “errores humanos” que borraban el rastro de los viajeros.

Según su testimonio, incluso cuando un migrante no cumplía con los requisitos legales de ingreso, los supervisores alteraban los procedimientos para autorizar su entrada. El esquema operó durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pese a las promesas de combatir la corrupción. Aunque aumentaron las denuncias contra funcionarios migratorios, las sanciones y suspensiones disminuyeron considerablemente.

Escudero Buerba insiste a 14ymedio en que las autoridades mexicanas deben de revisar “qué tipo de migrantes está recibiendo de Estados Unidos” y precisó que los cubanos que está sacando el Gobierno de Donald Trump son “gente que vivió por años allá y que tienen antecedentes y los están deportando, esos son los que vienen viciados”.

Oliver, un cubano que fue abandonado en Chiapas sin documentos, denunció que el ICE estaba deportando a delincuentes a México. “Les borra los antecedentes antes de cruzarlos”

En diciembre pasado, Oliver, un cubano que fue abandonado en Chiapas sin documentos ni dinero junto con otros 37 migrantes expulsados, denunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaba deportando a delincuentes a México. “Les borra los antecedentes antes de cruzarlos”, afirmó a este diario.

El representante de seguridad empresarial recuerda que la última semana de mayo fue baleado un cantante cubano. Wally del Valle, de 29 años y natural de Trinidad, Sancti Spíritus “tenía antecedentes” en EE UU, país al que llegó en 2019. El cruce de información a través de las redes sociales, confirmó que el hombre se estableció en Phoenix, Arizona, donde trabajó como parte del equipo de seguridad del cantante Yosvanis Sierra Hernández, conocido en el medio artístico como Chocolate MC. El año pasado fue detenido y “en septiembre fue deportado tras ser sentenciado por tráfico de personas”.

A finales de mayo, unos cubanos en motocicleta balearon el auto de una persona sobre la avenida Bonampak. “Lo venían siguiendo desde la supermanzana 77”, señala la misma fuente.

A este caso se agrega el de Yoexy, otro nacional de la Isla, que en abril pasado fue detenido por conducir a exceso de velocidad una motocicleta. Al verificar sus datos se comprobó que “era requerido por las autoridades de Tampa, Florida, donde enfrenta cargos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas”, dice Escudero Buerba. “Hay qué ver que tipo de gente está ingresando y quienes nos están metiendo en problemas. La verdad, EE UU está deportando a lo peor que hay”.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos deportó a México 12.977 migrantes de terceros países. De ese grupo, 4.353 son cubanos y 592 de ellos están varados en Quintana Roo.