EE UU deportará a los 11 balseros que llegaron a Florida en una lancha robada

De acuerdo con Ryan Isrow, un residente de Cayo Hueso, la embarcación fue robada el 11 de agosto.

Los 16 migrantes rescatados en México iniciaron el proceso para obtener asilo, pero Migración no ofrece detalles de su ubicación

La Habana/Los 11 cubanos que desembarcaron a mediados de agosto en el Parque Estatal Histórico Fort Zachary Taylor, en Cayo Hueso, Florida, “están siendo procesados para su deportación”. El jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Rosario Pete Vasquez, confirmó, además, que los balseros llegaron en “una lancha robada”.

La embarcación Linda con matrícula HA 50799-F pertenece a la Marina Marlin Tarará, una filial de la empresa Marinas y Náuticas Marlin, que ofrece en la Isla servicios turísticos y deportivos, como paseos en barco, buceo y pesca deportiva.

De acuerdo con Ryan Isrow, un residente de Cayo Hueso, la embarcación fue robada el 11 de agosto y las autoridades estadounidenses avisaron de su recuperación a la empresa cubana.

Vasquez, que asumió el cargo al frente de la Patrulla Fronteriza en julio pasado, precisó en sus redes sociales que la era del “pies secos/pies mojados ha terminado”. El 12 de enero de 2017, el entonces presidente estadounidense Barack Obama eliminó la política que permitía quedarse en EE UU a los cubanos que tocaban tierra (“pies secos”), mientras que los interceptados en el mar (“pies mojados”) eran devueltos.

“Entrar o permanecer ilegalmente en los EE UU tiene consecuencias: será arrestado, procesado y deportado”, subrayó el funcionario.

“Entrar o permanecer ilegalmente en los EE UU tiene consecuencias: será arrestado, procesado y deportado”, subrayó el funcionario.

La información de los balseros se da en medio de deportaciones de varios cubanos que residían en Florida a la República Centroafricana, Liberia y Guinea Ecuatorial. Algunos dijeron que descubrieron que viajaban a África cuando el avión ya estaba en el aire; otros como Carlos Rodríguez López, Darwin Hernández y Emilio Destrade Correoso, el brasileño Pietro Graza de Lima y una mujer de Camerún se negaron a bajar al llegar a Liberia y terminaron en Guinea Ecuatorial.

Algunos llegaron encadenados y en estado de angustia, según Meredyth Yoon, directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice-Atlanta. Los llevaron a un hotel convertido en centro de detención donde permanecen decenas de deportados sin atención médica, restricciones de alimentos y presuntos abusos de guardias.

Mientras tanto, en México, hay hermetismo sobre los 16 balseros rescatados por la Marina el pasado 19 de agosto. El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que “iniciaron el proceso para obtener asilo”, sin precisar si ya fueron liberados o permanecen en el centro migratorio de Progreso, en el estado de Yucatán.

La madre de Naomi Álvarez Ramírez dijo a 14ymedio que su hija “está bien”, pero afirma no saber del resto de las personas que viajaron con ella. Sobre los gemelos Leosdel y Leosniel Oviedo Garrobo, fallecidos durante la travesía, fue tajante: “no sé de ellos” ni de su madre Yusimy Garroba Leiva.

Un pescador contó a este diario que los balseros cubanos “no hablaron de los niños que fueron arrojados al mar”. De acuerdo con el hombre, la tripulación del barco Tigres del Mayab 3 “avisaron de niños deshidratados”.