EE UU investigará las muertes bajo custodia del ICE, entre ellas las de cuatro cubanos

Un informe evidencia retrasos en asistencia médica, condiciones de insalubridad en las celdas y falta de transparencia en los procesos

La Habana/Retrasos en la asistencia médica, insalubridad y falta de transparencia son parte de las violaciones que enfrentan los migrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Un informe conjunto elaborado por las organizaciones Human Rights Watch y Physicians for Human Rights revela, además, que en los primeros 500 días del segundo mandato de Donald Trump han muerto 52 personas -cuatro cubanos entre ellos- en centros de detención migratoria.

El asesor sénior sobre tecnología y derechos humanos de Human Rights Watch, Brian Root, afirmó que es “la tasa más alta registrada en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de personas detenidas”. Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el número de personas detenidas por el ICE aumentó un 77%, pasando de 40.000 a más de 71.000.

En febrero pasado, la familia del cubano Ismael Santos denunció el trato inhumano que sufría. El hombre fue detenido el 12 de enero tras presentarse a una cita programada. Le contó a sus familiares que en los primeros tres días en el centro de procesamiento de Krome en Miami, Florida, durmió en el piso y sin bañarse. “Somos humanos, no animales”.

Familiares de Xiomara Companioni González denunciaron su detención en noviembre de 2025. La mujer de 62 años diagnosticada con diabetes, hipertensión, ansiedad severa, hernia hiatal y problemas ginecológicos que podrían requerir cirugía, fue recluida en el centro migratorio El Valle Detention Facility, en Raymondville, Texas

Bajo custodia del ICE han muerto cuatro cubanos. Denny Adán González falleció en abril pasado. Según un comunicado oficial, fue encontrado inconsciente en su celda y la causa del deceso sigue bajo investigación.

Agentes federales permanecen afuera de las audiencias de la Corte de inmigración en Nueva York, EE UU. / EFE

Aled Damien Carbonell Betancourt, de 27 años, fue hallado el 12 de abril en su calabozo en el Centro Federal de Detención de Miami. El ICE calificó de “suicidio” el fallecimiento número 49 registrada bajo custodia desde el regreso de Trump al poder.

Los otros dos casos son los de Isidro Pérez (75 años), fallecido el 26 de junio de 2025 en el Hospital HCA Kendall de Miami mientras estaba en el Centro de Detención de Krome en espera de deportación, y el de Geraldo Lunas (55 años), el 3 de enero, mientras permanecía retenido en el Camp East Montana, en El Paso, Texas.

Datos oficiales revelan la mano dura contra la migración impuesta por Trump. En su primer mandato (2017-2021) se registró la muerte de 48 migrantes bajo custodia del ICE. La cifra de la gestión actual del republicano casi duplica los 26 detenidos bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Ante las cifras contundentes, las organizaciones exigieron al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y sus contratistas “rendir cuentas de forma completa, pública y oportuna por cada muerte ocurrida bajo su custodia”. Además, se instó al Congreso estadounidense a “abordar de manera decidida el creciente número de muertes, la insuficiente atención médica y las deficiencias crónicas de transparencia”.

En respuesta a la denuncia, la Oficina del Inspector General del DHS se comprometió a revisar la gestión del ICE, las cifras de muertes en centros de migración y los estándares adecuados sobre el uso de la fuerza de los agentes al interactuar con los detenidos.

Sin embargo, el pasado jueves el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, negó que exista una tasa de mortalidad alta. “Son acusaciones peligrosas las que está haciendo, porque en el estado de Illinois es el doble de probable morir en una prisión estatal que bajo custodia de ICE”.

En junio pasado el ICE cambió su política sobre la divulgación pública de muertes de detenidos. La agencia federal indicó que ya no dará seguimiento de la condición de los migrantes una vez que sean liberados. “Eliminar el reporte de estas muertes representa un acto deliberado de ignorar el desenlace de salud más grave, que puede reflejar deficiencias en la atención o ayudar a rastrear brotes”, dijo a Telemundo 52 Homer Venters, ex director médico del sistema carcelario de la ciudad de Nueva York.