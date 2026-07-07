La familia de un cubano muerto bajo custodia del ICE exige más de un millón de dólares

Geraldo Lunas Campos con su esposa y sus hijos antes de su detención.

La Habana/La familia del cubano Geraldo Lunas Campos exige más de un millón de dólares y culpa de su muerte bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a cuatro agentes y las empresas que administraban el centro de detención de Texas. De acuerdo con The Washington Post la denuncia acusa a los guardias de “matarlo” y afirma que el personal del Camp East Montana, donde permanecía recluido, no estaba “capacitado” para atenderlo.

El campamento se construyó apresuradamente el verano pasado después de que el Gobierno de EE UU otorgó un contrato, “que ahora vale hasta 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics LLC, un contratista de Virginia que nunca había operado una instalación del ICE”, publicó Los Angeles Times. Según el mismo medio, entre los subcontratados se encuentra la firma de seguridad Akima Global Services y el médico Loyal Source, sobre quienes está sobre quienes se ha interpuesto la demanda la demanda.

Los demandantes indican que en el mayor centro de detención de EE UU “no se trató debidamente la enfermedad mental de Lunas Campos, lo que lo puso en peligro”. Los familiares afirman que el detenido “pidió atención médica en diversas ocasiones”, debido a que “padecía trastorno bipolar, ansiedad e incluso manifestó pensamientos suicidas semanas antes de su muerte”.

Según la publicación, “profesionales de salud recomendaron una evaluación psiquiátrica más amplia, pero el traslado nunca ocurrió”.

En la demanda se incluye la autopsia, en la que se indicó que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello. La conclusión del forense fue que se trató de “un homicidio”.

"Fue maltratado, golpeado y estrangulado hasta la muerte", señaló en ese momento Jeanette Pagan López, madre de dos de los hijos de Lunas Campos.

En los primeros 500 días del segundo mandato de Donald Trump han muerto 52 personas, cuatro de ellos cubanos

El caso de Lunas Campos es uno de las decenas de los excesos cometidos en centros de reclusión del ICE. Las organizaciones Human Rights Watch y Physicians for Human Rights evidenciaron en junio pasado que en los primeros 500 días del segundo mandato de Donald Trump han muerto 52 personas, cuatro de ellos cubanos.

Denny Adán González falleció en abril pasado. Según un comunicado oficial, fue encontrado inconsciente en su celda y la causa del deceso sigue bajo investigación. Aled Damien Carbonell Betancourt, de 27 años, fue hallado el 12 de abril en su calabozo en el Centro Federal de Detención de Miami. El ICE calificó de “suicidio” el fallecimiento número 49 registrado bajo custodia desde el regreso de Trump al poder.

Los otros dos casos son los de Isidro Pérez (75 años), fallecido el 26 de junio de 2025 en el Hospital HCA Kendall de Miami mientras estaba en el Centro de Detención de Krome en espera de deportación, y el de Lunas Campos.

En noviembre pasado la congresista demócrata por Texas Verónica Escobar denunció “las condiciones peligrosas e inhumanas a que se enfrentan los migrantes en el Campamento East Montana”, ubicado en la base Fort Bliss del Ejército a las afueras de El Paso.

Un reportaje de la agencia Associated Press en marzo pasado exhibió los intentos de suicidio, peleas y sufrimiento al interior del centro. El ex administrador de propiedades en Columbia, Missouri, Owen Ramsingh, quien permaneció varias semanas en el lugar contó que el Camp East Montana era “1.000% peor que una prisión”, donde “cada día se sentía como una semana. Cada semana se sentía como un mes. Cada mes se sentía como un año”.