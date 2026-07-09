Un juez de EE UU ordena liberar a un cubano que secuestró un avión en 2003

El ICE pretendía deportar a México a Miakel Guerra Morales, pero no presentó pruebas del traslado y aceptación del migrante

La Habana/El Tribunal del Distrito Medio de Florida concedió el recurso de habeas corpus al cubano Miakel Guerra Morales, uno de los 12 cubanos que el 19 de marzo de 2003 secuestraron una aeronave DC-3 de transporte regional en Nueva Gerona, Cuba, y obligaron al piloto a aterrizar en Cayo Hueso, Florida.

El juez de distrito John E. Steele ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “liberar” a Guerra Morales en un plazo no mayor a 24 horas y “ponerlo bajo supervisión”.

Además, instruyó facilitar el traslado de Guerra Morales “desde el centro de detención, permitiéndole acceso telefónico para notificar a su abogado y a su familia cuándo y dónde puede ser recogido”.

De acuerdo con la resolución, Guerra Morales fue encontrado culpable del delito de “piratería aérea y conspiración”, por lo que fue condenado a pasar 21 años en prisión. Una vez cumplida su sentencia, sería deportado. Sin embargo, se le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), al considerar que no podía ser devuelto a la Isla.

El ICE liberó al cubano en marzo de 2023, pero volvió a detenerlo el 30 de diciembre de 2025 tras señalar que sería deportado a México.

De acuerdo con el documento, el ICE liberó al cubano en marzo de 2023, pero volvió a detenerlo el 30 de diciembre de 2025 tras señalar que sería deportado a México.

El cubano sostuvo que tenía derecho a ser puesto en libertad. La defensa recurrió al precedente de Kestutis Zadvydas (2001), un extranjero residente con antecedentes penales, que fue retenido indefinidamente tras una orden de deportación porque Lituania y Alemania se negaron a aceptarlo.A partir de entonces, se determinó que seis meses es el límite razonable para la detención si la deportación no es previsible en un futuro cercano.

En el análisis del caso, el Tribunal del Distrito Medio de Florida subrayó que el ICE “no aportó ninguna prueba que sugiera comunicación con México en relación con Guerra Morales”. Además, subrayó que la expulsión debe de estar sujeta a la aceptación del migrante y “no presentó prueba de ello”.

El caso se suma al de Mauricio Castellanos Gorra, que en mayo pasado fue liberado luego de presentar también un recurso de habeas corpus. El juez Kyle Dudek, que fue nombrado el año pasado por el presidente estadounidense Donald Trump en Florida, favoreció al cubano, un delincuente convicto que fue condenado en 2004 por agresión lasciva contra un menor.

El juez subrayó que pese a que el caso involucra a un “criminal convicto” que se supone que debe afrontar la “máxima consecuencia migratoria”, su detención en la cárcel migratoria Alligator Alcatraz por más de seis meses “era ilegal” y contraria a la Constitución de los Estados Unidos.