El Directorio Democrático llama a los cubanos a boicotear el referéndum del 24 de febrero

(EFE).- Organizaciones del exilio cubano en Miami llamaron este lunes a los cubanos a "no votar, a abstenerse" en el referéndum del 24 de febrero próximo sobre la reforma de la Constitución en Cuba.

"Llamamos a la ciudadanía cubana a no votar, a abstenerse, a no participar" en el "referendo ilegítimo" sobre esa supuesta reforma de la Constitución que no es otra cosa que un "panfleto comunista para intentar legitimar al régimen", dijo en una rueda de prensa Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático.

Se trata, dijo, de un intento del Gobierno de La Habana de "avalar" su "falta de derechos y libertades"

Gutiérrez calificó el referéndum de "maniobra" del régimen con el único objetivo de mostrar al mundo un aparente "cambio y reforma", cuando, a su juicio, no es así.

Por eso, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla, instó a los cubanos a la "protesta" y el "boicot" del referéndum con su negativa a participar y cooperar.

Esa debe ser, prosiguió el activista cubano, la "respuesta (de los cubanos) ante la mentira, el engaño y la manipulación" en el referéndum.

En Cuba están convocados más de ocho millones de ciudadanos que integran el censo electoral para votar sobre el texto de la nueva Carta Magna, que fue sometido a un debate popular y en diciembre pasado fue aprobado por la Asamblea Nacional.

Entre los invitados a la conferencia de ayer en Miami se encontraban líderes opositores como el vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), Antonio Marval; el ex preso político venezolano Carlos Ortega y el ex candidato presidencial nicaragüense Luis Calleja.

En la reunión se anunció la celebración el 24 de febrero del Congreso de la Resistencia por la Unidad, en coincidencia con el referéndum cubano, cuyo borrador final mantiene al gobernante Partido Comunista como "fuerza dirigente superior de la sociedad" y el comunismo como aspiración.

"No existen tres regímenes diferentes en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay uno solo: un régimen totalitario basado en La Habana con satélites" en los otros dos países mencionados

En comentarios a Efe, Gutiérrez señaló que las tres comunidades en el exilio (venezolanos, nicaragüenses y cubanos) apoyan un "enjuiciamiento internacional a los dirigentes del régimen comunista cubano por crímenes de lesa humanidad" contra los tres pueblos citados.

Además, los anticastristas pidieron a EE UU la implementación de la Ley de Libertad Cubana, cuya aplicación permitiría que las "víctimas de las confiscaciones arbitrarias" y los afectados por el "tráfico de propiedades robadas por el régimen comunista" puedan presentar demandas en tribunales federales de este país.

