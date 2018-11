Maestros del ajedrez cubano critican la precaria situación de este deporte en la Isla

La ola de desencuentros entre los mejores ajedrecistas cubanos y las autoridades deportivas no cesa. Tras las declaraciones de Lázaro Bruzón el pasado septiembre contra las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) por su exclusión de la preselección nacional al negarse a regresar a Cuba, ahora las protestas contra esta institución vienen de la mano de Yuniesky Quesada y Alejandro Yanes. Ambos ajedrecistas han publicado en redes sociales las quejas y anhelos del gremio en la Isla.

El pasado 13 noviembre Quesada, Gran Maestro Internacional (GM) publicó un comentario crítico con las autoridades del ajedrez en la Isla en su muro de Facebook, que recibió un gran apoyo entre los ajedrecistas. El deportista cuenta que en los años que representó a Cuba no se sintió valorado ni por el Inder ni por la Comisión Nacional de Ajedrez. "Además de injusticias que me han hecho a lo largo de mi carrera, incluso siendo el tercer jugador del país desde 2008, ya en los últimos años me sentía sin motivación ninguna", confesó Quesada.

A inicios de este mes otro ajedrecista, el Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) Alejandro Yanes, escribió en su muro de Facebook un listado de nueve puntos que resumían, a su juicio, las quejas de los ajedrecistas cubanos y sus posibles soluciones. Según Yanes, elaboró el documento después de "largas horas de hablar con jugadores tanto en Cuba como los residentes en el exterior" y utilizando además su experiencia personal.

El atleta, de 34 años, invitaba a sus colegas a realizar aportes al texto con el objetivo de lograr que se "tome conciencia de lo grave que se encuentra" el ajedrez en la Isla. Tras la publicación de la nota, los escándalos recientes y las declaraciones de Bruzón, para Yanes ahora "la bola" está del lado de las autoridades del deporte y "ya no pueden plantear que desconocen la situación actual".

Yanes exige que las autoridades que representan a los jugadores "demanden ante los organismos centrales del Estado el acceso a internet"

Yanes exige que las autoridades que representan a los jugadores "demanden ante los organismos centrales del Estado el acceso a internet" porque considera que en el contexto actual "no puede haber un ajedrecista que pueda llegar a la élite" sin esta herramienta.

Además, pide "hacer públicos y transparentes" los reglamentos y cláusulas de clasificación a torneos que afecten a los ajedrecistas para que no puedan ser cambiados anualmente "dependiendo de la persona que se quiera beneficiar o perjudicar". De igual manera exigió transparencia en el "presupuesto dedicado al ajedrez por el organismo central del Estado", alegando que tienen derecho a saber "en qué se invierte".

Entre los nueve puntos redactados, Yanes pide a la Federación Cubana de Ajedrez que todo deportista que sea miembro de esta entidad tenga derecho "a jugar por su país en eventos cubanos y foráneos" y que la organización tenga la obligación de reclamar sus títulos ante la FIDE, aunque se encuentren extranjero. También exige a las autoridades que en ningún torneo realizado en la Isla se priorice "a un ajedrecista o funcionario extranjero en detrimento de los atletas" nacionales.

"Sería bueno fiscalizar los Torneos Capablanca donde reciben alojamiento muchos foráneos con el presupuesto estatal, mientras muchísimos Maestros Internacionales no tienen ni alojamiento ni hospedaje", denunció según su propia experiencia. Igualmente señaló irregularidades a la hora de entregar los premios del evento. "Mientras a los ajedrecistas extranjeros se les paga en metálico al terminar el certamen, a los cubanos se les paga incluso años después", comentó.

La precaria situación del ajedrez en la Isla está produciendo una fuga de ajedrecistas cubanos

Mientras tanto, la Federación Cubana y la Comisión Nacional de Ajedrez miran para otro lado. Según un documento publicado por Alejandro Yanes este lunes las autoridades culpan de los malos resultados en la última Olimpiada de ajedrez a la "pérdida" de esos "atletas claves" que garantizaban el más alto nivel en este tipo de competencias. La solución que proponen estas autoridades es dar "prioridad al trabajo político ideológico" y a la "formación de valores".

Los últimos resultados del ajedrez cubano en eventos internacionales han sido calificados por los especialistas como los peores en décadas. En la Olimpiada, que tuvo lugar el pasado mes en Batumi (Georgia), el equipo masculino terminó en el puesto 61, el peor de todos los tiempos, mientras que el equipo femenino alcanzó el puesto 27.

La precaria situación del ajedrez en la Isla está produciendo una fuga de ajedrecistas cubanos. Tanto Bruzón como Quesada forman parte a día de hoy de la nómina del equipo de ajedrez de la Universidad de Webster, en Estados Unidos, y que ya fue presentado para jugar en la temporada 2018-2019.

"Ahora siento que puedo seguir mejorando mi ajedrez. Aquí en la universidad tenemos un equipo muy fuerte y hay mucha profesionalidad en los entrenamientos lo cual ayuda a seguir subiendo el nivel ajedrecístico. También tengo aspiraciones de hacer una carrera", dijo Quesada en las redes sociales.

