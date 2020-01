"Silva y Nachy lucharon por mi permanencia en Vivir del cuento", aclara Andy Vázquez

El actor Andy Vázquez defendió este miércoles a sus colegas del programa Vivir del cuento, tras las críticas que recibieron de cientos de televidentes que reprocharon a Luis Silva, Pánfilo, y el resto del elenco, la falta de solidaridad con el humorista, quien recientemente fue expulsado de la Televisión Cubana.

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Vázquez, quien interpreta al personaje de Facundo, pidió a sus seguidores que "apoyen" a Silva para que pueda continuar haciendo el popular espacio televisivo que en la Isla cuenta con una impresionante audiencia, desde que comenzó hace 11 años.

Desde Miami, donde Vázquez se encuentra de visita, detalló que tras conocer sobre su expulsión, le pidió a Silva y al director del programa, Ignacio Hernández, que continuaran con Vivir del cuento y que no le dieran "el gusto" a quienes quieren "desde hace mucho tiempo" terminar con el espacio humorístico.

Las críticas de los televidentes subieron de tono después de la transmisión, este lunes, de la primera entrega de la nueva temporada del programa. En el capítulo, titulado El barrio, la fiesta y el hombre nuevo, no apareció Facundo, que encarna al presidente del Consejo de Vecinos del barrio, con con su discurso extremista.

El personaje de Facundo está inspirado en el cuadro político cubano, el dirigente partidista y también en el extremista de barrio. Con un discurso plagado de consignas, la atención siempre lista para detectar cualquier negocio ilegal y con la intolerancia ideológica a flor de piel, su presencia generaba muchas situaciones de humor en el programa.

En sustitución de Facundo apareció un nuevo personaje, el cuadro partidista Felipe Recio, al que da vida el actor Miguel Moreno Rodríguez. Pero la ausencia de Vázquez provocó una avalancha de quejas en las redes sociales, muchas de ellas dirigidas a las supuesta falta de solidaridad del resto de los actores.

"Lo han acusado [a Luis Silva] de no defenderme. Le han dicho que no debían haber dejado que me expulsaran de la TV Cubana. Amigos, él sí lo hizo. Luis Silva y nuestro director Ignacio Hernández, los dos. A Silva y a Nachy les debo la entrada al programa y todo lo que allí aprendí. Ellos son mis amigos, somos una familia. Lucharon lo que nadie puede imaginar por mi permanencia en Vivir del cuento", aclaró Vázquez.

El actor fue "regañado" por funcionarios y posteriormente expulsado de su trabajo bajo el argumento de que le había pagado "la mafia de Miami" para hacer un video en el que ridiculizó los incidentes de noviembre pasado durante la reapertura del Mercado de Cuatro Caminos en La Habana.

En el video, Las Chivaterías de Facundo, el actor bromeó sobre la indisciplina de los clientes que se aglomeraron a las afueras del local, rompieron puertas, se lanzaron contra los anaqueles llenos de productos y protagonizaron varias lamentables escenas para alcanzar mercancías, en medio de un recrudecimiento de la crisis económica.

Vázquez aprovechó su publicación en Facebook de este miércoles para advertir de que "a Luis Silva le han ofendido en las redes, lo han amenazado y dicho cosas muy feas. Es un hombre que hace 11 años vive para ese programa Vivir del Cuento. Lo he visto llorar, sufrir cuando algo nos ha quedado mal. Y disfrutar como un niño cuando quedan bien las cosas. No hay quien coja más lucha con el programa que él. No es justo que ahora su público, nuestro público, que tanto amamos, lo esté atacando de esa manera".

Por su parte, el humorista Otto Ortiz convocó a expresarse en las redes sociales con la etiqueta #TodosSomosAndy y el internauta Javier Larrea, inició una petición "dirigida al Gobierno, al Partido Comunista de Cuba y a la dirección del ICRT" para exigir el regreso de Facundo al programa. "Es el pueblo quien decide si se queda o se va, porque un personaje que ha enamorado a la mayoría no puede ser eliminado por una minoría sin contar con la audiencia que lo ve y lo sigue cada lunes en la televisión", agregó.

Recientemente el diario oficial ‘Granma’ lamentó que el humor que se hace en la Isla había hecho de los funcionarios el blanco predilecto

Recientemente el diario oficial Granma lamentó que el humor que se hace en la Isla había hecho de los funcionarios el blanco predilecto en lugar de burlarse del " maceta, el que roba, el contrarrevolucionario, el simulador, el vago".

Con relación al artículo del órgano oficial del Partido Comunista, el humorista Marcos García advirtió en una entrevista con este diario: "Eso es muy feo, es preocupante. Abre una vez más la puerta a la intolerancia". Aseguró que las autoridades están "buscando la forma de eliminar los únicos dos programas de humor que hay ahora en la TV cubana”.

