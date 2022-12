En un viaje de visita

de la junta militar

por el Caribe insular,

abrió esa boca maldita

el sátrapa —el sibarita,

el de la panza gigante,

el delfín del Comandante—

y dejó claro en inglés

que no sabe decir "yes"

y no hay pueblo que lo aguante.

"Amor con amor se paga",

dijo, hace tiempo, el poeta

que fue apóstol: el profeta

cuya lumbre no se apaga.

Pero el castrismo —esa plaga

que se inició con Fidel—

hoy vive en Díaz Canel,

con su clan de represores,

su inglés para dictadores

y su despotismo cruel.

Pronunció tres oraciones

Puesto-a-dedo en su visita.

El de la panza infinita

ignoró conjugaciones,

pausas y pronunciaciones

de palabras en inglés

y, creyéndose marqués

de la finca que ha heredado,

celebró el terror de Estado

y su vida de burgués.



Dijo que las Granadinas

por siempre podrán contar

con la junta militar

que esconde tras bambalinas

intenciones asesinas

contra el pueblo irreverente.

Dijo que era presidente,

aunque nadie lo ha elegido

y habló el inglés del Partido

que venera a un delincuente.



Dijo "solidaridad"

el de la orden de combate.

Dijo más de un disparate,

y no dijo la verdad.

Mintió hasta la saciedad

y mendigó por deporte

ese bufón de la corte

que come carne de res.

Díaz Canel no habla inglés,

¡y no lo habla su consorte!



Dijo en su inglés de corral:

" Loff can onli bi ripey

güid loss". Lo aplaudió la grey

amiga del General.

El del cuerpo de tamal

ya no sabe qué inventar

en aras de mendigar.

Por eso se fue de viaje,

y se llevó de equipaje

a su junta militar.

Temblé una vez de la risa,

pues el ñame con corbata,

metió de nuevo la pata

cuando le dieron la visa

y aprendió el inglés de prisa

para irse hasta San Vicente

y las Granadinas. Gente:

qué vergüenza nacional

el delfín del general,

el pichón del delincuente.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.