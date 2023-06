Noticias de la semana y otras dolencias crónicas

No coma usted más moringa,

estimado delincuente.

No ignore más a la gente.

No haga que el pueblo se extinga.

No culpe más a la gringa

nación de todos sus males.

Vaya con sus generales

de la junta militar

y húndanse pronto en su mar

lleno de aguas albañales.

No hay íntimas desde enero,

dice una fuente oficial

que habla por el General

que rige el estercolero.

No hay íntimas (ni dinero)

ya desde el año pasado.

Las mujeres han buscado

aliviar la solución,

pero esa Revolución

destruye más que un legrado.

"Mármol para exportación

y arcilla para cubanos..."

Esa es la consigna, hermanos

y hermanas de la nación

que con la Revolución

se nos fue por un tragante.

Ya no hay personal que aguante

ese dolor infinito

–que es como el Mal de San Vito–

que nos legó el Comandante.

El ministro de Cultura

de la junta militar

ha salido a protestar

en pro de la dictadura

que encarcela y que censura

a ese pueblo adormilado.

Y una poeta ha firmado

cartas de apoyo al horror

del régimen represor

que impone el terror de Estado.

El mandatario cubano

–entiéndase, el dictador,

el del cuerpo represor

que odia al pueblo soberano–

ha vuelto a estrechar la mano

de Putin, el carnicero.

Qué vergüenza, caballero.

Pero qué bajo han caído

los matones del Partido

en junio como en enero.

Las lluvias nos han traído

cortes de luz en La Habana.

Y el régimen tarambana

–de la furia y del sonido

que nos impone el olvido

y nos dicta su violencia–

no ha tenido la decencia

de dejar de mancillar

a una isla que está en un mar

insondable de indigencia.

Con Cítricos Arimao,

hay mangos para los rusos

(mas no para los ilusos).

Hay mangos para el singao

que te esconde el bacalao,

el pan, la pasta de dientes,

la carne y los ingredientes

que nos alegran la vida.

No le falta la comida

a su clan de delincuentes.

