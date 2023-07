Otro himno del desterrado

Los amigos que perdí

cuando me fui de La Habana

me duelen esta semana

de releer a Martí;

los versos que no escribí

en mi calle, en mi ciudad,

por temor a la verdad,

por miedo a la policía,

me visitan cada día

en mi vida en libertad.

Aquel sereno horizonte

–que mostraba la bahía

y en donde algún policía

(o, más bien, un mastodonte

grande, cual Jano bifronte),

para cumplir la rutina

del rencor y de la inquina

de la junta militar,

nos quiso atemorizar–

no se va de mi retina.

Las cartas de aquel amigo

–que se puso a defender

a la junta en el poder;

que se enemistó conmigo,

para darme, de castigo,

toda aquella rabia rancia

y el rencor y la ignorancia

de su mente provinciana–,

cuando escapé de La Habana,

las conservo en la distancia.

Las cartas de aquella "hermana"

–que me acusó de "traidor",

de gusano desertor;

que se creyó miliciana

y despertó una mañana

y al sentir la luz inquieta

del sol, montó una rabieta

y me escribió imprecaciones

y maldijo mis razones–

se añejan en mi gaveta.

Las fotos de aquella fiesta

–de juventud, de alegría,

de risas, de algarabía,

en esa tierra funesta

donde el director de orquesta

no dirige; dictamina,

con la cúpula asesina

de la junta militar–

hoy me hacen rememorar

una Habana viperina.

Pienso en esa invitación

que un buen día me llegó

por las redes. Me pilló

de sorpresa. ¡Qué emoción!

Era un llamado a la acción

–de quien me había insultado,

quien defendía al Estado

(¡al estado de terror!)

del régimen represor–

sin haberse disculpado.

Éramos inseparables,

invencibles, inocentes,

fugaces, incandescentes,

joviales, indispensables.

Nos jamábamos los cables

–o el Gran Cable, en singular–

que la junta militar

nos servía, como alpiste.

Cuba, qué vida nos diste.

Te evoco a través del mar.

________________________

