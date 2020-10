Los militares cubanos tratan de interferir en las elecciones de Estados Unidos

El Departamento de Estado de EE UU acaba de propinar un duro golpe al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), que controla en la Isla una parte considerable de la economía cubana y sus sectores más lucrativos, entre los que se destaca el 65% del turismo, el 90% del mercado minorista dolarizado y, los envíos de remesas al país.

En una nueva directa, prohíbe a las empresas norteamericanas hacer transacciones en negocios de remesas con empresas cubanas pertenecientes a la estructura empresarial de las fuerzas armadas y que se encuentran en la lista restringida del Departamento de Estado.

Las remesas a Cuba en el período 2008-2019 sumaron un total de 33.665,45 millones de dólares en efectivo.

Esta descomunal cifra enviada por los emigrados cubanos nunca ha llegado a manos de sus familiares y amigos en la Isla. Durante todo este tiempo, ese dinero ha ido directamente a cuentas bancarias en el exterior de las empresas controladas por los militares, convirtiéndose en una acaudalada fuente de financiamiento que no es controlada ni supervisada por la Contraloría General de la República y que es manejada y utilizada por la troika militar a su total discreción y conveniencia.

¿A dónde ha ido a parar ese voluminoso capital que sale del sudor de los emigrados cubanos? ¿Cómo es posible que el Gobierno cubano tenga a un país con sus hospitales cayéndose a pedazos y un mercado totalmente desabastecido de medicamentos y comida? ¿Cómo es posible que con la crisis de liquidez que dicen que tienen hayan podido construir 57 hoteles de 4 y 5 estrellas en el período 2017-2019? ¿Cómo es posible que teniendo ese voluminoso capital que se roban de las remesas no hayan podido cumplir con los pagos de los acreedores de la deuda externa, como el Club de París, el Club de Londres y el resto de una larga lista de deudores?

En otras palabras, por muchos años los militares cubanos han manejado ese cuantioso volumen de capital a su antojo y han convertido sin duda alguna al exilio cubano en su principal brazo financiero a costa del negocio de las remesas.

En cambio, los cubanos en la Isla reciben una moneda (CUC) devaluada y que no tiene ningún valor fuera de Cuba. Dicha moneda la usan para comprar los productos que necesitan en el día a día y que se comercializan en las redes de tiendas dolarizadas que pertenecen también a Gaesa, donde estos productos cuestan como mínimo un 240% más caro que el precio de compra al que fue adquirido por los militares cubanos en el exterior.

Esta nueva medida tomada por el Departamento de Estado es la culminación de un proceso de advertencia al Gobierno cubano de que la Administración Trump no va a tolerar que los militares continúen apropiándose impunemente de las remesas que la diáspora cubana le envía a sus familiares para seguirlas usando como una fuente de financiamiento del régimen.

Con anterioridad, el Departamento de Estado había sancionado primero a Financiera Cimex S.A. (Fincimex) y después a la empresa American International Services S.A. (AIS), ambas pertenecientes a la corporación Cimex. Estas sanciones trataron de persuadir al Gobierno cubano de que tenían que apartar a los militares del negocio de las remesas.

Para no dejar ninguna duda, posteriormente el Departamento de Estado sancionó al general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y presidente de Gaesa.

A raíz de estas acciones, los militares cubanos respondieron con un comunicado publicado en la página de Facebook de la empresa Fincimex, dirigido a armar el caos en las redes sociales, generando angustia y malestar tanto en los cubanos residentes en la Isla como en los emigrados cubanos residentes en los Estados Unidos, con el claro objetivo de interferir en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Con esta deplorable acción, el Gobierno cubano se suma al grupo de países enemigos que han tratado de interferir en los comicios presidenciales estadounidenses, como son los casos de Irán, Rusia y China.

Fincimex el día 27 de octubre publicó en su cuenta de Facebook un mensaje donde sugería el cierre de las 407 ventanillas de entrega de Western Union en el país, como consecuencia directa de las nuevas sanciones de EE UU, que prohíben que cualquier compañía de ese país entregue remesas en la Isla usando a los militares como intermediarios.

En su comunicado, la financiera estatal expresó: "Fincimex, como parte del sistema financiero cubano es la entidad que por decisión soberana del gobierno cubano ha sido encargada de garantizar las remesas a Cuba desde los EE UU, que serán interrumpidas totalmente". Más adelante remató "Recae en el gobierno norteamericano la responsabilidad por la interrupción del servicio de remesas entre los dos países".

Acto seguido, la prensa internacional y los medios dieron la noticia con el gran titular de que Western Union cerraba las oficinas en Cuba debido a las nuevas sanciones implementadas por la Administración Trump.

De esta manera el corresponsal de CNN en La Habana colgaba el siguiente titular en su cuenta de Twitter:

La agencia EFE por su parte publicó el siguiente titular en su cuenta de Twitter:

En la misma cuerda, Ricardo Herrero, lobista del Cuban Study Group, también ponía los titulares del Miami Herald en su cuenta de Twitter:

The Trump administration claims to care for the #Cuban people, but is more than willing to offer them up as sacrificial lambs in its push for Florida votes. The cruelty and cynicism knows no bottom. This won’t bring democracy to #Cuba, only pain to Cuban families. https://t.co/rPPlT77FkG