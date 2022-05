El médico Alexander Pupo Casas cumple su objetivo de salir de Cuba

El médico cubano Alexander Pupo Casas salió de Cuba este domingo, según anunció él mismo en sus redes sociales. El doctor publicó una imagen al pie del avión de InterCaribbean Airways con el texto "Adiós, mi Cubita bella".

Según el diario independiente CiberCuba, que pudo contactar con Pupo Casas este lunes, el médico realiza ahora escala en un país que no quiso revelar para no dar detalles a las autoridades migratorias de la ruta que prevé seguir. "Toda mi familia quedó en Cuba. Dios permita que pueda, al menos, volver a verlos algún día", contó.

"Jamás permitiría que mis raíces se vean afectadas por un nuevo statu quo. Lo que sí desearía que se desapareciera es el dolor que tengo en mi pecho desde que abordé el avión. Jamás me había sentido así", ha dicho en su perfil de Facebook.

Pupo Casas había pedido casi un mes atrás ayuda económica a través de sus redes sociales para poder salir de Cuba, una decisión que tomó al ser consciente de que en la Isla no iba a poder ejercer su profesión.

El doctor renunció a su puesto de trabajo en Las Tunas en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde hacía su residencia en Neurocirugía, después de denunciar que planeaban expulsarlo para reubicarlo en otro destino por haber realizado varias críticas al régimen a través de internet.

"Dejo los servicios médicos en Las Tunas, pero no la medicina. Yo seguiré sin pausa trabajando para mejorar como médico y como persona. Estaré a la espera, y brindaré mis servicios algún día en cualquier hospital que solicite mi ayuda, pero sin imponerme un pensamiento político o una ideología en la que no crea", dijo en septiembre de 2020, cuando aún tenía esperanzas de poder seguir adelante en el país.

Sin embargo, el pasado mes admitió públicamente que no había nada que hacer. "Tenía la esperanza de que ocurriera algo que evitara que tuviera que abandonar mi país. A mí me gusta vivir aquí, no bajo este régimen, pero me gusta mi país y tuve que tomarme un tiempo para poder llegar a la conclusión de emigrar", contó.

El galeno intentó ganarse la vida de distintas maneras alternativas, entre ellas la venta de audiovisuales o memorias USB, pero acabó por rendirse a la evidencia de que, en las actuales circunstancias, le sería imposible seguir adelante. "Llevo más de dos años sin poder trabajar aquí. No tengo familia en el extranjero y estoy apelando a mis seguidores. No tengo propiedades en Cuba para lograr financiar mi salida del país".

El médico se suma así a la larga lista de cubanos que se marchan de Cuba no solo por las dificultades económicas, como tantos miles en los últimos meses, sino por el acoso de la Seguridad del Estado.

Antes que él, Alexander Figueredo, médico también, abandonó la Isla, aunque inicialmente se le impidió abordar un vuelo a Nicaragua, donde tenía previsto el inicio de su periplo, como miles de compatriotas desde que Daniel Ortega suprimió el requisito de visado para los cubanos. El doctor, expulsado de su trabajo en abril de 2021 por una críticas al estado del sistema de salud que el régimen consideró que hacían "daño moral", dejó Cuba aunque se desconoce su paradero, ya que no quiso revelarlo.

En marzo fue Manuel Guerra, médico en el Hospital Nicodemus Regalado de Holguín, del que fue expulsado por su activismo en Archipiélago, quien dejó la Isla con destino a EE UU, donde se ha asentado junto a su esposa.

