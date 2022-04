Crece la polémica dentro del oficialismo cubano por la destitución del director de 'Alma Mater'

Las autoridades abordan al máximo nivel la salida de Armando Franco Senén de la dirección de Alma Mater, cuyo cese fue comunicado el martes y que ha generado una fuerte polémica entre los lectores de la revista universitaria y la intelectualidad cubana cercana o no al oficialismo, que considera que el periodista ha sido expulsado por el tratamiento novedoso en forma y contenido que dio a la publicación en los tres años que estuvo al frente.

Este jueves, el propio Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista se reunió con el defenestrado periodista y Aylin Álvarez García, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) desde agosto, que horas antes había tomado la palabra para desmentir que la medida fuera un castigo hacia Franco. La joven sostuvo que "su liberación al frente de Alma Mater, nada tiene que ver con una expulsión o sanción" y que simplemente se trata de "un proceso natural de renovación, y responde a la política de cuadros de la UJC y del país".

Álvarez publicó en su perfil de Facebook una fotografía en actitud muy amigable con Armando Franco que sugiere la continuación de una buena relación entre las partes si la imagen fuera de ahora

Tras el encuentro, Álvarez publicó en su perfil de Facebook un post explicando la conversación mantenida a tres bandas acompañada de una fotografía en actitud muy amigable con Armando Franco que sugiere la continuación de una buena relación entre las partes si la imagen fuera de ahora. En realidad, se trata de una foto tomada en una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la octava de la IX Legislatura –por la silueta del Capitolio y el número 8 impresos en las credenciales que llevan ambos– que tuvo lugar a finales del pasado diciembre.

En el mensaje, Álvarez insiste en lo que ya había dicho previamente: los resultados de Alma Mater son evidentes y se pretende aprovechar su experiencia y valía en otros proyectos de comunicación porque los jóvenes de la UJC "aprenden, aportan, se consolidan como revolucionarios para luego cumplir otras actividades en la sociedad".

La joven ya había dicho que a Franco se le "había propuesto integrarlo a otro necesario proyecto de comunicación, lo cual se le había comunicado hace algunos días", aunque no se aclara cuál ni si el periodista ha aceptado. El martes, el comunicado mediante el que se informó del cese nunca se indicó que el ex director saliera para incorporarse a un nuevo proyecto y apenas decía: "Por decisión del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Armando Franco Senén fue liberado de sus funciones como director de la revista".

El comunicado de la tarde, en cambio, deja entrever que el proceso no está siendo nada amistoso. Álvarez escribe frases que así lo sugieren: "Escuché todas sus insatisfacciones asociadas con el proceso de su liberación, y el trato hacia su colectivo en Alma Máter" o "coincidimos en lo inadecuado de algunas acciones", indica, siempre para destacar que no hay trazas de represalia, castigo o penalización en su cese.

"Aun contra la decisión de mi hijo, recientemente publiqué un post comentando el peligro del 'fuego amigo', de ese fuego traicionero que viene de aquellos que supuestamente están en tu misma trinchera"

Pero el entorno más próximo al periodista no parece estar en los mismos términos amistosos. El padre del ya ex director de Alma Mater publicó un post –que ahora no se encuentra disponible pero del que el periodista uruguayo Fernando Ravsverg tomó una captura antes de difundir– en el que afirma sentirse "liberado de la prohibición" que su hijo le había impuesto para que no se pronunciase en redes sociales contra quienes lo insultaban desde el propio oficialismo.

Armando Franco Súarez destaca el orgullo que siente por lo que su hijo logró al frente de la revista y los más de mil comentarios de solidaridad que acompañaron a la nota de su cese, aunque también lamenta los que lo han atacado, unos pocos, afirma, y que dan "un lindo regalo" a los "enemigos de la Revolución".

"Aun contra la decisión de mi hijo, recientemente publiqué un post comentando el peligro del 'fuego amigo', de ese fuego traicionero que viene de aquellos que supuestamente están en tu misma trinchera", sostiene Franco Suárez, que pide que se recuerde el cariño de quienes reconocen su labor "pues de eso no lo pueden 'liberar'"

A la salida de Franco Senén ha seguido la de miembros de su equipo, el principal Yoandry Ávila Guerra, jefe de redacción de Alma Mater hasta ahora y que hizo pública su marcha cambiando su estado laboral en Facebook. También la ilustradora de la publicación, Kalia León, que dijo adiós compartiendo un collage de su autoría. "Se me hizo necesario formar parte con mi pequeño aporte y fui realmente muy feliz mientras duró. Armando Franco Senén decidió que me venía bien la columna de género y no se equivocó", cuenta.

Muchos afirmaban que la organización se estaba extralimitando, pero Álvarez confirma que la revista está al servicio del Partido y que de autonomía, poca

En medio de la controversia, Aylin Álvarez también quiso zanjar la espinosa cuestión de la autonomía de la revista universitaria. La decisión de la UJC de entrometerse en las decisiones de los cargos levantó una gran polvareda entre quienes afirmaban que la organización se estaba extralimitando, pero Álvarez confirma que la revista está al servicio del Partido y que de autonomía, poca.

"Esta revista, junto a Zunzún, Pioneros, Somos Jóvenes, El Caimán Barbudo y Juventud Técnica, pertenecen a la Editora Abril, la cual es dirigida por el Comité Nacional de la UJC. Los cargos directivos de cada uno de estos medios son competencia del Comité Nacional, y es una Comisión de Cuadros de esta instancia donde se evalúa cada movimiento o el tránsito de sus cuadros, tal como se hizo con Armando", argumenta, poniendo fin al debate.

En el blog oficialista La Cosa, de Julio César Guanche, el autor había explicado las conexiones entre ambos aparatos y advertido de que la política centralizadora de Castro había determinado, incluso en 2006, que "la FEU (Federación Estudiantil Universitaria) tendría 'independencia orgánica' a la vez que se subordina al PCC (Partido Comunista de Cuba) –del que depende todo el sistema político cubano– y más directamente a la UJC". En el texto, el autor considera esta contradicción un legado estricto del marxismo soviético, "que jamás ofreció soluciones democráticas para sistema político alguno dentro del entonces llamado campo socialista", y pide que se conceda a la FEU "plena autonomía" como homenaje en su centenario.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.