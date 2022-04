Silvio Rodríguez lamenta la "cerrazón" de la dirigencia cubana y los "poderíos impunes"

La s alida de Armando Franco Senén, ex director de la revista universitaria Alma Mater, continúa generando reacciones, y el Partido Comunista se ha dado por enterado. En un mensaje en Twitter, Enrique Villuendas Calleyro, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central y encargado prensa, contó que se reunió con el periodista, "quien tiene mucho que aportar". "Escuché sus preocupaciones sobre la revista Alma Mater y le ratifiqué la voluntad del PCC de atenderlas", añadió.

El mensaje ha sido compartido por Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba y colaborador de Juventud Rebelde, que no ha escatimado elogios hacia Franco. "Nos entristece, como a tantos colegas y seguidores de Alma Mater, la decisión adoptada con relación a Armandito y la publicación. Desde la Upec hemos apoyado sus proyectos, como los de todos los que se esfuerzan en el sistema de prensa por modernizar el lenguaje, los códigos y estéticas, así como acrecentar su autoridad y alcances en tiempos en que hace aguas el modelo mediocéntrico y las audiencias, cada vez más fragmentadas, tienen que ser conquistadas con profesionalidad y altura ética indeclinables".

El periodista ha pedido que se "supere" la situación, lo que ha generado controversia entre quienes demandan que se rectifique y se deje de apartar a quienes son críticos, situación que, a juicio de varios usuarios, daña la Revolución.

Las autoridades deberán trabajar para aplacar la indignación que ha cundido entre los lectores de la publicación, incluídos afectos al régimen como Israel Rojas, que ha expresado su admiración por el destituido y ha llegado a pedir que se envíe al periodista a dirigir, por ejemplo, la revista Bohemia. "Quizás así se rescata una publicación tan histórica y necesaria".

Mucho más allá ha ido Silvio Rodriguez, en la que ya es su enésimo pronunciamiento contra el Gobierno de Díaz-Canel. El trovador no se queda en el cese de Franco, al contrario, la noticia le sirve para arremeter contra la actual cúpula de poder. "Lo que me parece preocupante es que, en vez de abrirse, la dirigencia siga dando señales de cerrazón. Me parece incluso gravísimo, a estas alturas", acusa.

El artista, que dio a entender el pasado mes que el cierre de su blog Segunda Cita era inminente, ha seguido añadiendo contenido y este miércoles estalló el caso Alma Mater entre sus lectores, que rechazan mayoritariamente la "liberación" de Franco. Rodríguez no se escandaliza, sin embargo, por que la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) haya tomado la decisión, entrometiéndose en la autonomía de la publicación.

El trovador señala que la revista siempre ha estado subordinada a la organización juvenil –desde 1959, se desprende– y este aspecto no le preocupa, pero sí lo hace el hecho de que las "organizaciones políticas se empeñen en ser tan obsoletas". "Me preocupa que la Revolución (o lo que usa su nombre) acabe siendo contrarrevolucionaria y que lo que se le enfrente parezca o acabe siendo revolucionario", sentencia.

Julio César Guanche, autor del blog oficialista La Cosa, dialoga con Rodríguez en su espacio y reivindica la autonomía de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Alma Mater de la UJC. El ensayista repasa la trayectoria de la centenaria revista y del proceso centralizador de las organizaciones de masas que, según cuenta, fueron corregidos en el XIII Congreso de la CTC, de 1973. Sin embargo, la separación no es tan grande como debería.

"En específico, la FEU tendría "independencia orgánica" a la vez que se subordina al PCC –del que depende todo el sistema político cubano– y más directamente a la UJC", explica Guanche. En el texto, el autor considera esta contradicción un legado estricto del marxismo soviético, "que jamás ofreció soluciones democráticas para sistema político alguno dentro del entonces llamado campo socialista", y pide que se conceda a la FEU "plena autonomía" como homenaje en su centenario.

Rodríguez no puede evitar volver a intervenir a la luz de los comentarios, que no cejan, para seguir cargando contra el sistema, en algunos aspectos, ya que no duda en señalar que el multipartidismo no le parece "esencial", pero sí en cambio la diversidad de espacios "donde cualquiera exprese lo que piensa".

"Hay muchas libertades que merecemos (en trabajo y comercio) y creo que no revierten los logros de la Revolución, aunque sí afectarían el control burocrático y ciertos poderíos impunes que padecemos"

"La política respecto a la prensa debe mejorar muchísimo; este blog, hasta hoy, siempre fue inequívoco respecto a eso. Hay muchas libertades que merecemos (en trabajo y comercio) y creo que no revierten los logros de la Revolución, aunque sí afectarían el control burocrático y ciertos poderíos impunes que padecemos", reclama el trovador. Y como si estuviera mordiéndose la lengua, agrega: "Y aquí lo dejo".

Las intervenciones de Silvio Rodríguez a favor de personas vinculadas a la cultura o la prensa represaliadas por el Gobierno se ha incrementado cada vez más. Ya hace casi cuatro años, en junio de 2018, salió en defensa del periodista uruguayo Fernando Ravsberg, al que el Gobierno, aún de Raúl Castro, retiró su credencial de corresponsal en La Habana.

"Parece que al fin los Cazabrujas de Dores se sienten lo suficientemente fuertes y desatados; tanto, que parecen capaces de hacer lo que no hicieron Fidel ni Raúl... Si esto se concreta, si se le retira la credencial de prensa en Cuba y empujan a Ravsberg a emigrar con su familia cubana de 30 años, puede significar un parteaguas en esta Revolución que tantos hemos amado, defendido y construido", dijo entonces.

Desde aquella fecha, y con la llegada de Díaz-Canel al poder, las críticas han subido de tono y el trovador ha criticado decisiones recientes, como las desmesuradas condenas por el 11J en general y el caso del músico Abel Lescay en concreto, pero también medidas históricas como la ofensiva revolucionaria. Aunque el artista no ha dejado de reivindicar –y así remata sus intervenciones en su blog– el fin del bloqueo, tampoco se ha privado de decir, recientemente, que esa no puede ser una excusa eterna.

"Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal", dijo hace escasos tres meses.

