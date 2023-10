La Fiscalía cubana pide 30 años para un feminicida que mató también a un hombre

Las autoridades cubanas han dado este 2023 un giro parcial a su política de comunicación de la violencia machista. La apuesta no está en informar sobre los feminicidios, que se conocen solo gracias a la prensa independiente y las plataformas feministas, sino en mostrar la presunta contundencia con que actúa la "legalidad socialista". El caso más reciente se produjo este miércoles, cuando Canal Caribe ofreció la noticia de un juicio celebrado en La Habana por un doble asesinato del que no se facilitó la identidad de sus víctimas.

Según el reporte, el presunto asesino mató a su ex pareja, con quien tenía un hijo de dos años, y al hombre con el que mantenía una nueva relación. "El acusado fue detenido en el acto y las pruebas testificales documentales y periciales corroboran hasta el momento su participación en el hecho delictivo", destaca la noticia sobre la apertura del juicio oral en la sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana. La Fiscalía pide para el acusado la pena máxima, 30 años de prisión.

En la información no se ofrecen detalles del caso, cuándo se produjo, quién es la persona juzgada y quiénes fueron las víctimas

En la información no se ofrecen detalles del caso, cuándo se produjo, quién es la persona juzgada y quiénes fueron las víctimas, aunque aparecen dos mujeres –Mileydis Almaguer Leyva y Mercedes Samora Pozo– identificadas como madres de las víctimas. En los registros de 14ymedio, realizados durante los dos últimos años junto con la información de las plataformas Yo Sí Te Creo Cuba y Alas Tensas no consta un doble asesinato de pareja ni una fallecida con ninguno de esos apellidos, aunque no todas estan listadas con su nombre completo.

El reporte se centra en el papel de la Justicia y su supuesta eficacia en los delitos penales, concretamente de asesinato. "Constituye la máxima prioridad el esclarecimiento de los hechos porque, por la sensibilidad de los hechos y porque sabemos que era lo más preciado que tiene el ser humano. Por tanto, requiere alguna mayor profesionalidad y un mayor resultado en el enfrentamiento, para dar una satisfacción no solamente a los familiares sino también al pueblo que espera mucho de él", subrayan.

Daylin Naranjo Medina, presidenta de la sala, destaca que el 90% de los crímenes se esclarecen, la misma proporción que se aportó para la resolución de delitos con arma de fuego este año. A su juicio, las sanciones, que alcanzan la pena de muerte, suponen el refuerzo de los marcos sancionadores en estos casos.

"No nos temblará la mano, no disminuiremos nuestro actuar en aras de dar las respuestas que hoy el pueblo, para el cual trabajamos, exige", añade la funcionaria, que recuerda que los casos de asesinato no prescriben y se puede seguir investigando lo que aún no está claro.

El periodista autor del reporte, Manuel Alejandro Reyes, insiste en que el nuevo Código Penal permite castigar adecuadamente los "actos de violencia de género o discriminación por odio hacia la identidad sexual, aunque a la sociedad le queda mucho por aprender para superar años de "cultura patriarcal y machista" en los "propios mecanismos institucionales y legales".

Las madres de las víctimas aparentan tranquilidad y confianza en el video, afirmando, como hace Almaguer Leyva, que "el que tiene pensado hacer esta cobardía lo piensa mucho".

"Que se haga justicia para mí es que tenga la pena máxima", afirma Samora Pozo, en su condición de madre, a pesar de que los datos demuestran que el punitivismo no ha sido la vía para acabar con la violencia machista, un tipo de delito en el que muchas veces el propio asesino acaba con su vida tras cometer el crimen.

Los datos demuestran que el punitivismo no ha sido la vía para acabar con la violencia machista, un tipo de delito en el que muchas veces el propio asesino acaba con su vida tras cometer el crimen

Las organizaciones feministas presentes en Cuba llevan años demandando una Ley Integral contra la Violencia de Género, que debería incluir, según su análisis, medidas transversales que afectan a la Educación, la Justicia, la Policía y la comunicación, en aras de prevenir el delito como primera medida urgente.

Ante la imposibilidad de poner freno a los feminicidios, cuya cifra alcanza desde enero –según los datos no oficiales– los 67 (casi el doble de los 34 del pasado año), el Gobierno cubano parece haber tomado una actitud más proactiva. El pasado mayo informó por primera vez en la historia, mediante la prensa escrita y a través de una nota del Tribunal Supremo, de dos condenas a cadena perpetua para dos feminicidas.

El anuncio llegó solo unos días después de que Miguel Díaz-Canel dijera que habría "cero tolerancia" con la violencia machista, a la que calificó de "acto inaceptable". Las declaraciones se produjeron en abril en el marco de un encuentro denominado Voces de mujeres por la no violencia de género, celebrado en Santa Clara.

Ni sus palabras ni la difusión de las penas máximas han tenido efecto alguno y ahora el canal es la televisión, un medio más popular, para transmitir que "si de integridad física se trata, el rigor en la pena resultará severo y conforme a la legalidad socialista", cierra el reporte.

