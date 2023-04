Jorge Fernández Era rompe con 'La Joven Cuba' por rechazarle un texto calificado de "sátira"

El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era abandonó su colaboración con la revista digital La Joven Cuba, donde escribía desde febrero de 2021, después de que el director Harold Cárdenas Lema rechazase su columna dominical por no ajustarse a la línea editorial del medio.

El texto ironizaba con la organización procastrista estadounidense Puentes de Amor y la Seguridad del Estado, lo que el responsable de la publicación consideró un empleo de la "descalificación a proyectos e instituciones sobre las que preferimos hacer análisis políticos y no abordarlos como sátira".

Fernández Era rechazó modificar un párrafo de la columna, como le propuso Cárdenas Lema, y reivindica la sátira como método legítimo antes de anunciar su marcha del medio. "La solución, según Harold, es reescribir el texto, a fin de eliminar las alusiones a Villa Marista y Puentes de Amor. Le expresé que no acepto cambiar una coma a Contrato.

"Como persiste la decisión de no publicar íntegramente el texto, renuncié desde ayer a mi condición de colaborador de La Joven Cuba", anunció ayer en un post de Facebook.

El escritor agradece, pese a ello, el apoyo que ha recibido de Cárdenas Lema y su paciencia desde que inició su colaboración con el medio. "Hasta la fecha, es justo decirlo, defendió a capa y espada mis textos, a pesar de que mi pensamiento, humor y mordacidad nunca han hecho concesiones al poder omnímodo al que van dirigidos", añade.

Fernández Era acompaña su anuncio de la columna original que no ha podido publicar en la revista y expone el porqué de sus alusiones. El escritor señala que considera Puentes de Amor una organización "loable y necesaria" que cometió recientemente un acto "deleznable".

Lo que reprocha el periodista son las fotografías de Carlos Lazo y otros miembros de Puentes de Amor, para hacer propaganda en la prensa oficial, con Ernudis Echeverría, un joven emigrante al que la organización ayudó a regresar a Cuba tras sufrir un accidente que lo dejó con severas secuelas. "Humano gesto si no hubiera aprovechado la oportunidad para el autobombo y para tirarse algunas de las más horrendas fotos que recuerdo, una de ellas un selfi en el avión como si se retratara ante el Puente de los Suspiros".

La otra institución es la Seguridad del Estado a la que, esgrime, "no hay necesidad de descalificarla, ella sola lo hace". El periodista fue detenido el pasado 6 de abril e interrogado durante varias horas en la estación policial de Aguilera tras la publicación de una columna en la que ridiculizaba la nominación de candidatos octogenarios al Parlamento cubano, además de una entrevista que concedió al realizador Ian Padrón.

Los agentes interceptaron a Fernández Era mientras paseaba con su esposa y un amigo y tras revisar su documentación se lo llevaron a la unidad policial, donde le leyeron una denuncia por "denegación de auxilio y desobediencia" y le exigieron el pago de una multa de 3.000 pesos por no acudir a anteriores citaciones, pero el escritor lo rechazó por irregularidades del documento donde figuraba su acusación, que también incluía "violación de la Ley de Proceso Penal, la de Símbolos Nacionales y la de Secreto Militar".

"Con posterioridad a mi arbitraria detención del jueves 6 de abril se ha sucedido una cadena de acontecimientos que reafirman una coherente línea de acción de los órganos represivos"

Estos hechos son considerados por el director de La Joven Cuba como "una pelea de carácter personal" y se apartan, a juicio de Fernández Era, de la declaración que hizo el medio cuando, tras su detención, instó a "las autoridades cubanas a respetar la libertad de expresión y garantías políticas de todos los ciudadanos", y pidió su liberación inmediata. El periodista afirma que con esta columna quiso dar su versión en clave de humor y puesto que Cárdenas Lema le había ofrecido espacio para explicarlo. Sin embargo, rechazó publicar el texto tal y como estaba.

"Con posterioridad a mi arbitraria detención del jueves 6 de abril se ha sucedido una cadena de acontecimientos que reafirman una coherente línea de acción de los órganos represivos. La Joven Cuba, con su silencio, se ha hecho también encubridora. Creánme que no he contado —lo haré en su debido momento— todas las bajezas con que los 'heroicos' órganos del Minint me han ido para arriba", advierte el autor.

La salida del escritor se une a la de los miembros del Consejo Editorial de La Joven Cuba José Manuel González Rubines, editor web, y Alina Bárbara López Hernández, coordinadora. Esta última fue precisamente "vejada cobardemente por tres agentes", según denunció el propio Fernández Era por la Seguridad del Estado cuando clamaba por su puesta en libertad en un parque de Matanzas.

No era la primera vez que López Hernández tenía problemas con la Seguridad del Estado, que ya la había citado en octubre para un interrogatorio al que la profesora rechazó legalmente acudir. La Fiscalía aceptó su reclamación y anuló entonces la citación. La primera vez que Fernández Era fue llamado para un interrogatorio en enero de este año por el contenido de sus publicaciones, las autoridades no dudaron en advertirle de que no intentase una queja como la de su colega porque "Matanzas no es La Habana".

