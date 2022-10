El premio Patmos va al pastor protestante Lorenzo Rosales, encarcelado por el 11J

Lorenzo Rosales, pastor protestante cubano, condenado a siete años de prisión tras unirse a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, ha sido galardonado con el premio Patmos que concede de forma anual el Instituto que lleva el mismo nombre.

El premio, que se entrega por novena vez este 2022, se concede el 31 de octubre de cada año para honrar a un creyente cubano en el día de Reforma Protestante. Rosales, que cumple condena en la Prisión de Máxima Seguridad en Boniato, Santiago de Cuba, ha agradecido por carta la concesión del galardón, que en anteriores ediciones ha ido a parar al sacerdote católico José Conrado Alegría, a Oscar Elías Biscet, Dagoberto Valdés Hernández, Eduardo Cardet Concepción, Roberto de Jesús Quiñones Haces, Martha Beatriz Roque Cabello y Ernesto Borges Pérez.

"Es un privilegio que un día como hoy, tras más de un año de injusta condena en esta prisión de máxima seguridad, recibir este premio. Creo que ningún ser humano podrá acostumbrarse jamás a este lugar. La cárcel es muy dura, es peor cuando se sabe que se está injustamente, pero no tengo temor", ha escrito Rosales al conocer la noticia.

El galardón, afirma el pastor, significa mucho para él. "Me dice que no he sido olvidado en este hoyo donde me encuentro, ni por Dios, ni por ustedes. Sé cuánto hacen en la lucha por mi liberación, a cada hermano en la común fe, gracias por cada oración, apoyo o ayuda material, su amor cristiano por mí y mi familia ha sido inagotable, todos están en mis oraciones".

Rosales salió a la calle el 11 de julio del pasado año para apoyar a los vecinos que se manifestaban pidiendo más libertades y clamando contra la situación de emergencia sanitaria y de suministros básicos que vivía la Isla. En aquel momento fue detenido y trasladado a El Energético, un centro de reclusión habilitado en una antigua escuela, junto a su hijo de 17 años David Lorenzo.

Dos días más tarde fue golpeado durante un traslado a la Unidad de Investigaciones de Versalles, hasta tal punto que, según denuncia, quedó incluso inconsciente. Tras ser rechazada una solicitud de habeas corpus, el pastor fue conducido en agosto a la prisión de Boniato, donde ha estado con presos comunes.

A principios de mayo se hizo pública la sentencia de siete años de prisión a la que está condenado por instigación para delinquir, desacato y atentado. El juicio se había celebrado a finales de diciembre.

El instituto Patmos ha denunciado que el pastor ve restringidos en prisión sus derechos religiosos, ya que no se le facilita la atención que requiere y el sábado 9 de abril no pudo asistir a un servicio celebrado por capellanes evangélicos que autorizó el Gobierno. Ante sus quejas por esta exclusión, Rosales fue recluido cinco días en una celda de castigo justo a las puertas de la Semana Santa.

