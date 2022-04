Una mujer asesinada en Holguín, octava víctima de violencia machista en Cuba este año

La página de YoSíTeCreo en Cuba ha alertado de un nuevo feminicidio el pasado 12 de abril en Báguanos, en Holguín. La víctima se llamaba Yamilka Silva y fue agredida por el padre de su hija en la propia vivienda de sus padres, donde se había refugiado, según fuentes próximas consultadas por los observatorios de Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba.

El colectivo ha llamado la atención sobre el hecho, que pone de manifiesto la necesidad de crear refugios y un sistema de protección para mujeres que puedan ser víctimas de violencia en su hogar. "Las familias no tienen las herramientas ni los sistemas de seguridad con que cuentan las redes de refugios. Esta situación expone también a familiares, que usualmente resultan heridos y hasta fallecen por defender a la mujer agredida", expresa la publicación.

"Cada día que pasa en Cuba sin un sistema apropiado para enfrentar la violencia de género convierte al Estado y la sociedad cubana en feminicidas, porque no actúan, porque no protegen ni crean los mecanismos imprescindibles para mujeres en riesgo de feminicidio", concluye la nota.

Este caso se suma al del pasado 7 de abril, cuando los observatorios de Alas Tensas y YoSíTeCreo alertaron sobre otro feminicidio, el de una mujer joven ocurrido el 24 de marzo, en Jobabo, Las Tunas. Fuentes de la zona afirmaron que el asesino había sido pareja de la víctima y padre de su hijo.

Hasta entonces Alas Tensas había verificado seis feminicidios en Cuba, los de Mailén Guerra García, Mislaidis Carmenate, Darlín García, Lisbet Machado y una joven de 21 años en San Luis, Santiago de Cuba, y otra de 24 de Cárdenas, Matanzas, cuyos nombres no fueron facilitados. Ahora, la cantidad ha subido a ocho.

En 2021, el mismo organismo contabilizó 36 asesinatos de mujeres de los que 29 fueron cometidos por parejas o ex parejas. En 2020, la cifra fue de 32, aunque es imposible comprobar si el número ha aumentado o el problema se está haciendo visible desde que existen organizaciones independientes que lleven el recuento, ya que el Gobierno no tiene un registro público de este tipo de asesinatos y, por el momento, se toma con calma la creación de una Ley de Violencia Machista, que no estará disponible al menos hasta 2026.

En este contexto, YoSíTeCreo ha llamado a poner fin a la campaña en redes "la dictadora de mi corazón", a la que acusan de promover un tipo de relación de pareja basado en la sumisión, los mecanismos de control y la subyugación.

"[Estos] no son parte del amor ni de la pareja, son la base de la violencia que lacera este vínculo afectivo, sin distinción por los numerosos tipos de parejas", reivindican.

El movimiento se activó a partir de un tuit de Lis Cuesta, esposa del presidente Miguel Díaz-Canel, lo que, a juicio de las feministas es aún más gravoso, dada la visibilidad del personaje al que, además, cabe atribuir cierto grado de responsabilidad social por ser su esposo el máximo dirigente del país.

"Como activistas feministas y operadoras de una Línea de Apoyo a personas afectadas por la violencia de género, apostamos a relaciones equitativas, de cooperación, ayuda, amor, afecto, entendimiento y comprensión. ¡Qué nadie sea dictador(a) de nadie! ¡Al maltrato, no le llames amor!", piden.

