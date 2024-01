Razones para un 'podcast'

Tengo el enorme privilegio de haber sido testigo de los sucesos más relevantes ocurridos en Cuba en los últimos 65 años. Dentro de ese margen temporal he ejercido la profesión de periodista durante 54 años. Considero que sería un desperdicio no dejar constancia de las impresiones que me han causado estos acontecimientos, en los que he sido entusiasta participante, observador en el terreno, enterado por testimoniantes, apologista desmedido, crítico sin piedad, víctima o victimario.

Lo primero que se me ocurrió, como le corresponde a alguien del siglo XX, fue escribir mis memorias al respecto, pero como tengo la vanidosa autopercepción de ser un tipo del siglo XXI, he optado por este recurso llamado podcast porque aporta el valor añadido que ofrecen las inflexiones de la voz, esas que acentúan una frase dicha con ironía, tristeza, esperanza o nostalgia, ventaja que, en mi caso, supera los recursos literarios de que dispongo.

Agruparé estos hechos atendiendo a si pertenecen a la primera, segunda, tercera o cuarta semana del mes en que estemos, de manera que en una de estas transmisiones que haré cada uno de los 53 viernes que tiene este 2024, mezclaré lo acontecido en cualquiera de estas últimas seis décadas y media. Algunas omisiones se deberán a fallos en la memoria o ausencia de datos registrados en las cronologías, otras podrán ser fruto de la repugnancia, que genera olvidos. Sin duda destacaré sucesos por pura simpatía personal.

Este es mi espacio donde relato, confieso, cómo viví estas irrepetibles experiencias. Acepto insultos y aplausos.