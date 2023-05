El Gran Museo Egipcio es el más grande de su tipo, ¡en el mundo!

Si eres amante de la historia, la cultura faraónica; te encanta ver cómo vivían, cómo eran, qué usaban y todo lo relacionado con las civilizaciones antiguas, el Gran Museo Egipcio es para ti. También conocido como GEM o el Museo de Guiza, ya que es la ciudad lo recibe, es el más grande de su tipo, y ya ha comenzado a abrir sus puertas para visitas piloto, en espera de su inminente inauguración. ¿Ya tienes ganas de conocerlo? Vamos Viajando agencia de viajes lo hace posible, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber al respecto. ¡No puedes perdértelo!

El Gran Museo Egipcio en Giza, ¿ya lo conoces?

Puede que ya hayas escuchado o visitado el Museo Egipcio de El Cairo, pero no te confundas, no es el mismo. Este era el conocido Museo de Antigüedades Egipcias, el cual se verá, de cierta forma, sustituido por el Gran Museo Egipcio en Giza. La principal razón es que esta cultura y los descubrimientos relacionados con ella son tantos que se ha quedado pequeño para albergar todo.

La nueva edificación que, como has de imaginar, es colosal, será la casa de decenas de miles de objetos de toda la extensa y rica era faraónica. Como punto resaltante, ya es considerado como el museo de su tipo más grande del mundo, ya que este será el museo arqueológico de mayor tamaño dedicado a una sola civilización.

¿Dónde está ubicado específicamente?

Como ya te adelantamos, este Museo se encuentra en Giza, una ciudad al oeste de El Cairo y a solo unos 2 kilómetros de las imponentes Pirámides de Giza. Abarca un terreno de unas 50 hectáreas y el sitio no fue elegido al azar, ya que busca vincular pasado y presente, convirtiéndose en el nuevo centro y corazón de la egiptología. El colosal edificio está rodeado de construcciones antiguas, con vallas y obras en sus proximidades, y se accede al mismo desde la antigua carretera del desierto, esa que conecta El Cairo con Alejandría. Además, el GEM se conectará conceptual y realmente con el yacimiento de pirámides de Giza, con el diseño y una larga avenida que llevará a estas.

¿Ya está terminado el Gran Museo Egipto?

Desde marzo del presente año ya se pronunciaban las autoridades al respecto, así que, de acuerdo al Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio, el recinto ya se encontraba listo, estructuralmente hablando, para recibir al público. Sin embargo, un hito histórico como este merece una inauguración igual de faraónica, por lo que se esperaba el momento idóneo para efectuar la ceremonia correspondiente. Que, hasta el momento, no tiene fecha exacta. Pero sí se han realizado varias actividades previas y eventos en las instalaciones.

Visitas piloto y próxima inauguración

Lo que sí fue habilitado son las visitas piloto, para grupos reducidos, y sobre todos turistas. Con estos, se buscaba poner a prueba las instalaciones, pero no todas las áreas ni galerías estaban abiertas, en espera de la inauguración oficial. Por el momento, los afortunados tienen acceso a la recepción del Museo, con la estatua de Ramsés II (de 11 metros, sí, colosal), los jardines exteriores y la zona comercial con tiendas, restaurantes y cafeterías. Para conocer la fecha exacta de la inauguración, los interesados están invitados a estar atentos a la página oficial del Gran Museo (Grand Egyptian Museum). En esta se publicará el anuncio oficial cuando la fecha sea establecida, además de otra información de interés, como la venta de entradas al público y otras cuestiones relacionadas con la visita al recinto.

Un vistazo a lo que ofrece el GEM

El Gran Museo Egipcio, con sus innumerables galerías y espacios, busca reunir todas las temáticas relacionadas con la historia y cultura egipcia. Por ello, se toman todas las épocas en consideración, desde el grecorromano, hasta la actualidad. Y sí, aunque algunos museos en el país tienen temáticas específicas, el GEM reunirá todas las aristas de la civilización faraónica para un resultado sin precedentes.

¿Qué se podrá encontrar en él? El espacio albergará más de 50.000 obras y artefactos de la época de los faraones, pero una de las que más destaca es el ajuar funerario de Tutankamón, formado por más de 5.000 piezas, y que nunca han sido expuestas totalmente. Asimismo, junto a las numerosas galerías, el recinto cuenta con un museo infantil, salas para exposiciones temporales, un cine, una biblioteca, un centro para talleres y conferencias, un auditorio y el exterior. La entrada está custodiada por la estatua del gran Ramsés II, cuya antigüedad fácilmente podría alcanzar los 3200 años. Además, fue restaurada y transportada para dar la bienvenida al nuevo espacio, donde se reúnen piezas de innumerables museos egipcios.

Las momias no pueden faltar en la inmensa colección, además, el centro será hogar de restos de reinas y reyes de las dinastías 17, 18 y 19 del Imperio nuevo. Todas las piezas han sido minuciosamente examinadas por restauradores y especialistas, quieren garantizan el estado óptimo para su exhibición. Y no solo las obras relacionadas con Tutankamón son novedosas, sino que hay hasta más de 20.000 piezas que no han sido mostradas antes al público.

Como adelanto, el GEM albergará la Barca Solar del Rey Khufu, un artefacto de madera considerado como el más antiguo y grande de la historia de la humanidad. Un espectáculo para la vista y la cultura, ya que los egipcios creían que estas barcas podrían transportar al más allá a la realeza fallecida y, por ello, se enterraban junto a los susodichos en sus cámaras funerarias reales.

¿Cómo sacar provecho a mi viaje a Egipto?

No hay dudas de que el Gran Museo Egipcio es una maravilla histórica y cultural que se debe conocer, por lo menos una vez en la vida. Aunque no está descartado visitarlo en múltiples ocasiones. Lo que sí aseguran es que, quienes tengan algún interés especial o mayor conocimiento sobre egiptología, Historia, y demás, es que tal vez es mejor esperar a la apertura total para poder disfrutar de todo lo que el GEM puede ofrecer. Ya que las visitas piloto son, a ojos de algunos entusiastas, muy restringidas.

Volviendo al tema de sacar el mejor provecho a un viaje a Egipto es que, además de tener como objetivo visitar este monumental Museo, aproveches la escapada para conocer más sobre la historia del país y hacer más paradas. Y es allí donde Vamos Viajando hace su entrada triunfal, poniendo a disposición diferentes tours por Egipto, perfectos para disfrutar en vacaciones (o cuando decidas) y que pueden ser personalizados según tus necesidades y deseos.

Entre los beneficios que puedes encontrar, y esta es solo una pequeña lista, tienes:

• Acceso a guías en tu idioma materno, en este caso, el español.

• Paquetes de días variables, según tu disponibilidad, presupuesto y otros factores.

• Diversos servicios, según el paquete. Por ejemplo, transporte interno, ciertas comidas, hidratación, entre otros.

• Visita a puntos históricos y vacacionales de interés, como las pirámides de Giza, diferentes templos y ciudades (Luxor, El Cairo, Menfis), zonas turísticas (como los bazares) y demás.

• Consigues mejor precio para el hospedaje y otras cuestiones relacionadas con el viaje, mientras que puedes disfrutar de unas vacaciones o visita sin preocupaciones.

Recuerda estar atento al anuncio oficial del Gran Museo Egipcio sobre la inauguración del mismo y planificar tu viaje teniendo en cuenta los requisitos y documentos para entrar al país.