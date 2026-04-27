Con más de 17.000 respuestas dentro de Cuba, la encuesta de 'El Toque' supera las expectativas

La magnitud de los resultados de la encuesta no deja lugar a dudas sobre el estado de opinión de la población cubana.

El 96% considera “sumamente urgente” un cambio político y el 82% señala la falta de libertades como el principal problema del país

La Habana/La encuesta online promovida por el medio independiente El Toque –impulsada por más de 20 medios independientes y coordinada por periodistas y científicos sociales– para medir opiniones sobre la situación política y social del país, ha superado las expectativas iniciales. En menos de tres días acumula ya más de 29.200 respuestas, muy por encima de las 10.000 previstas hasta la fecha de cierre, el 1 de mayo.

Del total, el 59% de los participantes se encuentra dentro de Cuba –17.240 en este momento, según la detección por geolocalización anónima de la plataforma digital– a pesar de las dificultades de conexión y el control estatal de acceso a internet.

Los resultados arrojados este lunes –que se pueden consultar en directo en este enlace–, revelan un rechazo abrumador al modelo político vigente en Cuba. El 96% del total de encuestados considera “sumamente urgente” un cambio político en la Isla. El 94% se encuentra “muy insatisfecho” con el sistema de Gobierno y el 90% califica como “nada genuinas” las políticas del Estado cubano.

Solo un 4,7% de los encuestados menciona el embargo estadounidense como uno de los problemas centrales del país

Cuando se pregunta por “los principales problemas de Cuba hoy”, los números son contundentes: el 82,4% identifica las limitaciones a los derechos civiles y políticos como el principal problema del país, por encima incluso de la crisis económica, señalada por el 52,9%. Por encima también se coloca la ineficiencia e inmovilismo del Gobierno con un 75,2%; y un 47,7% que denuncia la corrupción institucional. En contraste, el embargo estadounidense aparece muy por detrás: solo un 4,7% lo menciona como uno de los problemas centrales, lo cual contrasta de forma aplastante con el relato oficial del Estado cubano.

La percepción de desconexión entre el poder y la ciudadanía es generalizada. El 95% de los encuestados afirma no tener ninguna influencia en las decisiones del Gobierno. Sobre la confianza en las principales figuras políticas del Estado, en una escala de 1 a 5 que va desde “ninguna confianza” a “plena confianza”, el promedio de votación es bajísimo: 1.1. Cuando se pide identificar dirigentes con “desempeño favorable”, la respuesta más repetida es “ninguno” y “nadie”.

A la hora de imaginar una transición, el rechazo a las estructuras actuales es casi absoluto: el 99% eliminaría el Partido Comunista, el 98% el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas y el mismo porcentaje desmantelaría el aparato de Seguridad del Estado y el control estatal de los medios.

El 99% eliminaría el Partido Comunista, el 98% el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas, el 98% desmantelaría el aparato de Seguridad del Estado y el control estatal de los medios

El 76,8% considera que el país debe transitar hacia una democracia liberal con economía de mercado, mientras que apenas un 0,1% defiende el sistema socialista tal como está. Incluso sumando a quienes creen que el socialismo debería reformarse, el respaldo a ese modelo no supera el 1,4%.

Como vías para resolver el conflicto político interno, el 60,4% de cubanos dentro de la Isla apuesta por el derrocamiento del Gobierno “por cualquier medio necesario”, incluida la vía armada. Del total de encuestados en la diáspora, un 70.4% ha votado por esta opción.

Un 21,3% del total de encuestados prefiere una transición negociada y solo un 10,1% confía en la movilización pacífica como herramienta principal.

Sobre el papel de EE UU y la influencia internacional para conseguir un cambio político en Cuba, el 47,1% apoya mantener el embargo estadounidense como herramienta de presión –44% dentro de Cuba, 51% desde la diáspora–, mientras que otro 24,4% aboga por eliminarlo gradualmente.

El 60,4% de cubanos dentro de la Isla apuesta por el derrocamiento del Gobierno “por cualquier medio necesario”, incluida la vía armada

Más de una cuarta parte de los encuestados (27,5%) respalda una intervención militar directa de EE UU. Al distinguir esta cifra en la encuesta entre cubanos en el exterior y cubanos en la Isla, los números son cercanos: un 26,7% del total de encuestados dentro de Cuba y un 28,7% de cubanos en la diáspora votan a favor.

Existe consenso también ante la pregunta de qué preservar del sistema actual en una transición, poniendo en primer lugar el sistema de salud y educación universales, apoyadas por el 73%. También un 68% –idéntica cifra entre cubanos fuera y dentro de la Isla– vota a favor de preservar la soberanía nacional e independencia frente a potencias extranjeras.

Aunque los propios organizadores advierten de que la encuesta no es probabilística y está condicionada por el acceso desigual a internet, el volumen de respuestas y la contundencia de las cifras la convierten en un indicador significativo del malestar ciudadano.

Un 68% –idéntica cifra entre cubanos fuera y dentro de la Isla– vota a favor de preservar la soberanía nacional e independencia frente a potencias extranjeras

El medio estatal Razones de Cuba ha reaccionado con una campaña de descrédito, intentando descalificar la encuesta, poniéndola en contraste con la movilización oficialista “Mi firma por la Patria”, impulsada por Miguel Díaz-Canel, una iniciativa que ya ha sido denunciada por la coerción que ejerce sobre los ciudadanos para buscar apoyo.

La investigadora y periodista cubana Hilda Landrove señaló en una publicación que, pese a las limitaciones a cualquier encuesta en un entorno restrictivo como el cubano, y aun aplicando márgenes de corrección elevados, la magnitud de los resultados de la encuesta no deja lugar a dudas sobre el estado de opinión de la población cubana dentro y fuera del país.

Amelia Calzadilla, directora de Formación de Ciudadanía y Libertad y una de las promotoras de la encuesta, ha declarado a Martí Noticias, que los propios patrones de respuesta evidencian una demanda de mayor participación ciudadana en la vida política.

El rango de insatisfacción con respecto a la gestión gubernamental está por encima del 95%

Para Calzadilla, el hecho de que la falta de libertades civiles y políticas aparezca como el principal problema del país señalado por los encuestados refleja el deseo de la población de “participar para poder arreglar” (la situación). La activista interpreta el volumen de respuestas como un síntoma de acumulación de malestar social y de disposición a expresar opiniones de forma directa cuando se abren canales relativamente seguros.

“Si revisas la encuesta te darás cuenta de que el rango de insatisfacción con respecto a la gestión gubernamental está por encima del 95% de los participantes. Está arrojando números muy fuertes”, afirma la activista.

La encuesta continúa activa en estos momentos y puede responderse en este enlace.