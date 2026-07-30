Unos 25.000 cubanos se quedan sin trabajo con el cierre del 73% de los hoteles

Este miércoles 29 de julio, el hotel Cohiba mantenía el nombre de Meliá en su entrada, pese a la retirada de la hotelera española cinco días atrás.

Madrid/La Asamblea Nacional recibió este miércoles pésimas noticias sobre el panorama del turismo,que fue uno de los motores de la economía y que ahora está completamente hundido. El primer ministro, Manuel Marrero, dijo que el 73% de las instalaciones hoteleras del país están cerradas y siete cadenas extranjeras han abandonado la Isla, dejando disponibles –sin empleo– a 25.000 trabajadores.

Esta dimensión de la crisis, la humana, se agrandará próximamente con la reducción del aparato estatal. Hasta la fecha, dijo Marrero, se han suprimido 92.000 puestos de trabajo –administrativos, según comentó– de los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes. A ellos habrá que sumar otra avalancha probable, procedente del resto de ministerios, que lo harán en septiembre.

Mientras la administración mengua, el turismo se quiere expandir. Marrero habló de la puesta en marcha de todas las medidas llamadas a favorecer que los privados se incorporen al sector, con incentivos tributarios de por medio, así como la creación de una contribución del 1% para financiar la promoción del sector. Los negocios de ecoturismo, servicios de alquiler de vehículos, agencias de viajes y guías turísticos podrán ser privados fruto de las 176 "transformaciones económicas y sociales" aprobadas en junio, aunque el principal e inminente problema está fuera de su alcance: que vuelvan los turistas.

Los negocios de ecoturismo, servicios de alquiler de vehículos, agencias de viajes y guías turísticos podrán ser privados fruto de las 176 "transformaciones económicas y sociales" aprobadas en junio, aunque el principal e inminente problema está fuera de su alcance: que vuelvan los turistas

El discurso de Marrero se centró en el vertiginoso avance que, a su juicio, tienen las reformas. La lista es de 176, aunque el funcionario expresó que para los meses de junio y julio estaba prevista la aprobación de 121 de las que 110 ya están listas. Hay cinco que avanzan parcialmente, mientras el resto se someterán a consideración antes de que acabe la semana. Entre tanto número, poca concreción.

Llamó la atención entre la retahíla de menciones, la única concreta. “Se encuentra lista, para empezar sus operaciones como proyecto piloto, la primera casa de cambio privada”, dijo Marrero. Del proyecto nada se sabe aún: ni qué entidad no estatal se hará cargo ni cuál será la tasa de cambio que aplicará ni cuándo se abrirán las primeras oficinas. Cabe esperar, puesto que el primer ministro dijo que actuará bajo licencia del Banco Central de Cuba, que se atenga a las tarifas oficiales, aunque poco solucionaría los problemas si ocurre así.

Este miércoles, el dólar se cambiaba a 675 pesos en el mercado informal de divisas, frente a los 608 de la tasa flotante del Banco Central de Cuba. El euro, por su parte, ronda los 790 pesos, cien más que el valor oficial.

Marrero mencionó también que se actualiza “el sistema de gestión, control y asignación de divisas con el propósito de que las monedas libremente convertibles lleguen al sector primario de la economía, incentiven la producción nacional y favorezcan mayores encadenamientos entre los diferentes actores económicos”.

En el listado de reformas, Marrero hizo hincapié en la reforma del sistema estatal que da facultad a las entidades para definir sus propios sistemas salariales según sus ingresos, así como establecer precios, realizar inversiones y determinar el fin de los contratos de trabajo.

“Se encuentra lista, para empezar sus operaciones como proyecto piloto, la primera casa de cambio privada”, dijo Marrero

El primer ministro hizo referencia a otras medidas ya conocidas en los últimos días, incluyendo la actualización de la lista de actividades permitidas al sector privado, la cuantificación de personas susceptibles de recibir subsidios y la agilización de las autorizaciones para que las mipymes, que ya son más de 15.600, puedan crearse. Además, mencionó que se ha fijado la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y se habilitó la creación de mercados mayoristas de abasto para personas naturales y jurídicas.

Marrero también rechazó tajantemente que el país camine hacia una versión propia del capitalismo. "No nos estamos desviando de nuestro modelo socialista. Por el contrario, lo defendemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación".

Parte de las propuestas dependen de una pelota que también está al otro lado del tejado. “Una flexibilización sustancial de las sanciones económicas es indispensable para la viabilidad de las propuestas presentadas para la primera fase. Ello no constituye una transferencia financiera directa, pero modificaría de manera decisiva las posibilidades de financiamiento”, escribió el economista Pavel Vidal en su más reciente informe sobre las propuestas de Cuba Transformación.

Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, avanzó que se prevé que el déficit estatal se dispare este ejercicio más de un 96% con respecto a 2025, de los 67.642 millones de pesos (2.818 millones de dólares a la tasa de cambio para personas jurídicas) hasta los 132.910 millones de pesos (5.537 millones de dólares).