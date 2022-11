Asesinada por su ex pareja una mujer de 36 años en Mantilla, La Habana

Yamila Batista, de 36 años, es la última mujer asesinada en Cuba a manos de su pareja. El suceso ocurrió este domingo en el barrio de Mantilla, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, según confirmó la plataforma feminista Yo Sí Te Creo a través de sus redes sociales. La víctima tenía dos hijos, una joven de 19 años y un niño de 12.

Según reportaron en las redes sus allegados, Batista se había mudado a una casa recientemente y que el agresor, padre de su hijo, no dejaba de acosarla.

"Te conocí hace tres años y medio, desde el primer día que llegaste a mi casa con esa sonrisa supe que nos llevaríamos muy bien", contó en su muro de Facebook Surima Vidal, quien detalló que vio a la víctima por última vez ayer mismo, cuando esta acudió a su casa para arreglarse el cabello. "Nos reíamos porque quitaron la corriente como dos veces y tenías ya el pelo con tinte puesto y aún quedaba un poco de trabajo. Luego llegó el momento en el que me mostraste esa linda sonrisa que te caracteriza y me dijiste 'divino, mi amiga, muchas gracias por siempre estar ahí cuando te escribo sin tener turno'. Saliste con tu torniquete nos dimos un beso y ya no nos vimos más, si yo llego a saber que sería el último adiós nunca te hubiera dejado irte de mi casa", lamentó la joven.

Junto a una foto propia en blanco y negro, etiquetan a otras mujeres pidiendo que hagan lo mismo en nombre de Yamila Batista, a cuya memoria se dirigen: "Descansa en paz amiga. Lucharemos por tu justicia"

Tanto ella como otras decenas de usuarias respondieron al feminicidio, lanzando una campaña en redes. Junto a una foto propia en blanco y negro, etiquetan a otras mujeres pidiendo que hagan lo mismo en nombre de Yamila Batista, a cuya memoria se dirigen: "Descansa en paz amiga. Lucharemos por tu justicia".

El feminicidio de Batista es el número 32 en Cuba lo que va de 2022. El anterior reportado fue el de Yanet Martínez Guzmán, de 47 años, quien el pasado 27 de octubre fue asesinada con un machete por su ex pareja en el municipio de Minas, en Camagüey.

Octubre fue un mes sangriento para las mujeres cubanas, con cuatro feminicidios. El primero de ellos trascendió el 11 de octubre, aunque sucedió el 3, cuando el actor cubano Jesús Rodríguez Vázquez asesinó a su ex esposa, Nodis Morales, y luego se ahorcó.

Después, Santiago de Cuba fue escenario de dos asesinatos en solo una semana. El primero, el 16 de octubre, Yadira Sueiro Pérez, de 22 años, atacada por su ex pareja con un machete en la localidad de Corralón, ubicado en el municipio santiaguero de Songo La Maya. Tres días más tarde, Eudelvis Leyva Rivera, de 19 años y madre de una niña de solo nueve meses, fue encontrada sin vida con varias heridas en su cuerpo, víctima de violación y degollada.

Una semana después, los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo confirmaron la muerte violenta de Lisandra Fernández, de 34 años, que murió a manos de su esposo en la ciudad de Las Tunas.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.