En Cuba se violenta "el disfrute de la libertad", denuncian religiosos en una carta

La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (Concur) que agrupa a 18 órdenes católicas de la Isla hizo pública este jueves una carta en la que denuncia los problemas sociales del país y señaló la falta de libertad de expresión como la "preocupación principal" del pueblo.

La misiva, publicada en las redes sociales de la Concur y dirigida a las autoridades de la provincia de Camagüey, señala "las situaciones dolorosas" que está viviendo el pueblo y solicita "alternativas para su alivio". Recuerdan que la labor pastoral les permite estar "cerca las vivencias de la gente", "lo que nos hace testigos de sus dolores y necesidades".

Entre otros problemas puntuales, la misiva señala que la gran mayoría de los cubanos "no se sienten en confianza y libertad para expresar lo que piensan en diversos ambientes sociales, tampoco para acercarse a las autoridades" y "solicitar lo que creen, expresar lo que necesitan o sugerir alternativas". "Existe miedo a la exclusión", aseguran los religiosos.

En los medios de comunicación oficiales "se condenan diversas iniciativas pacíficas y se denigra a personas y grupos". "También se ha utilizado la fuerza policial y de grupos de choque de manera coercitiva, violentando el disfrute de la libertad, incumpliendo con el artículo 54 de la Constitución que dice 'El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión'".

Este panorama, asegura la Concur, está provocando que las personas "estén cansadas y estresadas, lo que deteriora las relaciones sociales, familiares y personales".

"Las conversaciones de la gente solo giran alrededor de estos temas, es su preocupación principal. Sentimos que el pueblo no aguanta más, es una situación insostenible. La población desea alternativas factibles que encaminen al país hacia el desarrollo y el bienestar social".

Por otra parte, se refirieron al desabastecimiento de las tiendas en pesos y que muchos cubanos no pueden comprar en los comercios en moneda libremente convertible (MLC) porque "no pueden adquirir la moneda extranjera en ninguna institución financiera estatal". Los ciudadanos, aseguran, "están prácticamente con las manos atadas sin oportunidades".

"Muchas personas no están pudiendo comprar los productos alimenticios y de aseo necesarios para una vida digna porque el salario no les alcanza", aseguró Concur. El alza de los precios "está por encima del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados con salario o pensión entre medio y mínimo". Señaló también la subida de los costos de los servicios públicos, la desatención de casos sociales y que los comedores comunitarios solo cumplen su función varios días al mes porque, lastimosamente, la pensión de muchos ancianos no les alcanza, "quedando en una situación alimentaria más precaria".

La organización expuso las dificultades en la atención médica y la falta de medicamentos que causa mucha "angustia, sufrimiento y agotamiento" entre los cubanos.

De igual forma, mencionan que "las personas que tienen su trabajo por cuenta propia viven muchas dificultades para servir a la comunidad con la producción y comercialización de sus productos y servicios, y tener su justo retorno. Les es difícil conseguir los insumos necesarios, por la escasez y por los elevados precios, lo que les impide mantener su oferta con constancia y calidad.

La Concur demandó que las autoridades "deben replantearse el camino". Solicitaron que el Gobierno se abra a "la posibilidad de que las personas opinen, den sugerencias, expresen libremente lo que piensan, sienten y desean en diversos grupos convocados por los mismos ciudadanos, garantizando el respeto a su integridad y dignidad humana independientemente de sus ideas".

Propuso "crear espacios de diálogo igualitario entre el Estado y los diversos actores sociales, sentarse juntos a una misma mesa para buscar alternativas y unir esfuerzos para sacar adelante nuestro país, que está viviendo una situación crítica. Reconocer que la diversidad de opinión es positiva para lograr alternativas factibles".

Sobre la tarea ordenamiento la organización cree que "es necesario asegurar que exista coherencia entre lo que se dice y se hace". "Con voluntad política, diálogo y participación de todos los sectores de la sociedad, es posible ir construyendo una Cuba con más posibilidades de ofrecer a sus hijos e hijas una vida más digna y próspera".

Al concluir la misiva los religiosos solicitaron a las autoridades a que "hagan su mejor esfuerzo para redireccionar el camino que está causando tanto dolor y asfixia en la población".

En noviembre pasado, otra carta firmada por la presidenta de Concur y superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, sor Nadieska Almeida Miguel, denunció la creciente dolarización. "No es justo lo que está pasando con el supuesto cambio de moneda, que se ha convertido en una sombra casi permanente y amenazadora", dice en su misiva. "¿Se compra en una y se paga con otra? Esto se debe modificar, lo justo es poder comprar o pagar lo debido en lo que cada quien recibe como remuneración a su trabajo".