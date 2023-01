Cubanos y extranjeros vinculados al régimen se apoderan sin concurso de las empresas estatales

Un tetrapack de salsa de tomate frito de un cuarto de kilo a 630 pesos, unos envases más pequeños de mayonesa a 280, un paquete de galletas a 380, una bolsa de papas fritas de 100 gramos a 150 pesos... Todo importado y a precios inalcanzables para el cubano medio, es la nueva oferta de los establecimientos Sylvain, que solían vender dulces y pan y, en un día difuso de finales de año, pasaron de ser estatales a recalar en manos privadas.

O al menos, en parte. Su tienda de Zanja y Belascoaín, en Centro Habana, ubicada en los bajos del célebre edificio conocido como Super Cake –por la pastelería que albergaba antes de 1959–, está dividida en dos, según precisó una empleada a 14ymedio: una estatal y otra privada.

En la primera, lo único a la venta es pasta de ajo y alguna que otra especia para sazonar, pero está cerrada. "Está vacío porque no tenemos materiales ni productos para trabajar", explicaba la trabajadora, quien, al igual que otras mujeres, se encuentra laborando en la parte privada "para garantizarnos un trabajo mientras llegan los insumos al otro lado".

En la privada, "hay de todo", tal y como se maravillan los vecinos, "pero no lo podemos pagar". Incluso leche en polvo: a 1.800 pesos el kilogramo.

También se ha "privatizado" el local de Sylvain del Boulevard de San Rafael, en el mismo municipio habanero, que ofrece similares productos importados y caros que el de Super Cake, y el de San Lázaro y Hospital, que si antes vendía alimentos, ahora oferta material de oficina, al igual que la sucursal de Belascoaín entre Monte y Campanario.

El caso de la cadena Sylvain no es único, y forma parte de una lista que lleva meses engordando: la de los establecimientos estatales que pasan a estar rentados por particulares de la noche a la mañana, sin ningún tipo de aviso.

Lo mismo ocurrió en el llamado Mercadito Ideal de 23 y C, en El Vedado, cuya área exterior está ocupada por un puesto privado donde los artículos están, a decir de los visitantes, "por los elementos". A saber: paraguas a 2.300 pesos, botellas de refresco a 350 pesos o jabas para la compra a 850.

Otro ejemplo es la heladería Coppelita dentro del complejo Hola, Ola, reinaugurado el pasado julio, que unos meses después acumulaba varias denuncias en redes por los altos precios del helado –170 pesos dos bolas–, la turbiedad de haber "reempleado" a trabajadores estatales y la escasez de productos para vender.

"¿Cómo le dan ese lugar, en una zona privilegiada, acabada de arreglar, a una gente que no tiene nada, que no ofrece nada?", se preguntaban entonces algunos curiosos que merodearon por el lugar.

Pero si hay un lugar que ha pasado a dueño particular y ofrece un servicio con costos estratosféricos es el Palacio de los Matrimonios de El Vedado. Enclavado en 25 y N, en una vieja mansión de principios del siglo XX que se fue viniendo abajo poco a poco, en él podía una pareja casarse tan solo pagando un sello de 5 pesos.

Ahora, y luego de una leve remodelación que, cuentan los vecinos, corrió a cargo de un extranjero a quien "dieron" el negocio, el lugar se llama ModaHabana Novias, se vende como "el atelier italiano de La Habana" y se ocupa de lo siguiente, según información remitida a sus clientes: "Nos dedicamos al alquiler de los vestidos de novias y trajes para hombres, la organización y coordinación de toda la boda, gestión de locales, también ofrecemos servicios de microbodas en residencias particulares, fotografía y fotoshooting por la ciudad, maquillaje y peluquería, servicios de catering, buffets, pasteles de bodas, gestión de las alianzas en joyerías, entre otras opciones".

Las ofertas de la firma van desde una "línea económica", que consiste en un vestido de novia entre 8.000 y 10.000 pesos y el traje de "damita" incluido, hasta una línea "de lux": un vestido de novia por 70.000 CUP y, "gratis", un traje "italiano" para el novio, de la marca Carlo Pignatelli, el vestido de tornaboda, el de las damas de honor y las damitas y caballeritos, servicio de maquillaje y peinado a domicilio, el ramo con flores importadas y un liguero.

Además, la empresa ofrece servicio de peluquería por 4.000 pesos y bouquet con cinco rosas importadas por 5.000, precios que equivalen al salario mensual de un trabajador estatal.

"Están privatizando el país poco a poco y silenciosamente", lamentaba una clienta que salió despavorida del lugar tras preguntar por los precios. "Lo que me preocupa es que sean ellos mismos los que se estén quedando con las cosas. No se habla nada en los medios estatales ni en la televisión".

La reunión de la semana pasada entre Miguel Díaz-Canel y el consejero del Kremlin Boris Titov confirma esta tendencia que se ve en la calle desde hace meses. El encuentro mostró no solamente que Cuba quiere llevar su relación con Rusia a "un momento superior", como declaró el mandatario de la Isla, sino que ello consiste en dejarse guiar por Moscú en una futura apertura.

Según revelaron medios rusos –en ningún caso los oficiales cubanos–, ambas partes acordaron la creación de un centro para transformar la economía de Cuba "desde la empresa privada". Esto significa, para voces en el exilio como el laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, la inminente transición de un "modelo con economía estatizada" al "esquema mafioso ruso de mercado", en el que la vieja élite oligárquica soviética se hizo con el control de numerosas empresas.

En realidad, sí hay normas que regulan en la Isla la licitación del alquiler de locales estatales por parte de particulares, pero lo cierto es que la prensa oficial, siempre dada a propagar cualquier minucia que conviene al régimen, no les ha dado publicidad.

La Gaceta Oficial del 21 de abril de 2022, en concreto, establece detalladamente el procedimiento. Entre sus artículos, está el que indica qué principios debe regir la licitación: transparencia ("el conocimiento de las acciones y decisiones de la licitación que tengan los participantes para un efectivo control social y popular"), igualdad ("que los participantes tengan iguales derechos y oportunidades"), publicidad ("que sean públicas las distintas acciones y decisiones del procedimiento de licitación"), concurrencia ("tienen derecho a participar en la licitación todos los que cumplan las condiciones generales que se establezcan"), competencia ("se garantiza la posibilidad a todos los potenciales oferentes de participar en el proceso, sin que se puedan introducir limitaciones que no tengan base técnica, legal o económica") y "eficiencia y razonabilidad" ("debe seleccionarse la oferta más conveniente para el interés público").

El proceso, en cualquier caso, exige la "existencia de establecimientos que se decidan arrendar, funcionando o cerrados" y que "el Consejo de la Administración Municipal o el Gobernador, según corresponda, realice la convocatoria del inicio del proceso de licitación del arrendamiento del establecimiento", según indicaba en mayo un portal oficial. Todo puede demorar un mínimo de 15 días laborables.

Curiosamente, al día siguiente de la publicación de esa Gaceta, y sin que hasta la fecha se haya conocido licitación pública y el nombre de su dueño, reabrió Fress, en la Plaza de Carlos III, como restaurante y tienda en pesos cubanos.

Tres días después de la publicación en este diario de esa noticia y de numerosas quejas en redes por los altos precios del local, el establecimiento fue cerrado "por problemas técnicos", y el local de la empresa en Playa, un restaurante con servicio a domicilio, también suspendió actividades.

"Hicieron una reunión de emergencia aquí en Carlos III por las críticas en las redes sociales, y a partir de mañana solo pueden vender alimentos elaborados", explicaron entonces unos trabajadores a 14ymedio, que recabó esos días el testimonio de varios clientes.

La opinión general se resumía en la siguiente: "Yo no tengo nada en contra de los privados, pero el problema no es que sea particular, sino que era un descaro. ¿Por qué unos sí y otros no?".

Las preguntas siguen sin tener respuesta. El pasado agosto, el diario Sierra Maestra publicó una lista de locales estatales que salían a licitación en Santiago de Cuba, de las que no se conoce el destino. Algunos de ellos eran Soditos, las cafeterías estatales repartidas por varios barrios que vendían desde helado hasta condones, pasando por pan, té, jugos y refrescos, con mucho éxito entre la población.

Hace apenas unas semanas, la página web de Habana Radio se hizo eco de la licitación de otros tres inmuebles por parte de Gestión del Patrimonio: Obispo 328, O'Reilly 107 y Obrapía 107. Todos ellos, edificios históricos situados en La Habana Vieja.

La convocatoria para optar al primero, sin embargo, venció el 24 de noviembre de 2022. La del segundo vence el 5 de febrero y corresponde al establecimiento donde estaba la tienda Sargadelos, una firma española de Galicia que se desvinculó de ese proyecto en la Isla hace alrededor de un lustro. Por último, el plazo de la tercera convocatoria termina el 8 de febrero.

Para averiguar todos estos detalles –inmuebles, condiciones, fechas–, necesarios para optar a la licitación, hay que seguir los vericuetos de varios clics, algo lejos de la "transparencia" y "publicidad" que marca la ley.

