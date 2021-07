Las lluvias de Elsa llegan a Santiago de Cuba, una ciudad agobiada por la escasez y el covid

Las lluvias y ráfagas de viento asociadas a la tormenta tropical Elsa se han sentido desde la mañana de este domingo en Santiago de Cuba, una ciudad en la que los residentes apenas han podido prepararse para los rigores del meteoro debido al desabastecimiento de alimentos y de otros productos como velas, fósforos y combustible.

Según información del Instituto de Meteorología (Insmet), Elsa ha estado afectando desde horas tempranas a toda la región oriental. En la porción sur oriental "se han registrado durante la mañana vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical, entre los 60 y 70 kilómetros por hora, con rachas de hasta los 90 kilómetros por hora", precisa la entidad en una nota.

"Desde temprano empezaron los vientos pero la gente ha seguido en las calles tratando de conseguir algo porque hay el temor de que después cierren los lugares donde se está vendiendo lo poco que hay", cuenta a 14ymedio Víctor Echevarría, residente en el reparto Altamira y que esta mañana solo alcanzó a comprar dos boniatos a un precio de 60 pesos.

"Por suerte Elsa no nos está afectando como huracán, pero han bastado unas gotas de agua y un poco de viento para que todo se ponga más complicado todavía", lamenta Echevarría que no logró conseguir "ni velas ni nada enlatado para aguantar algunos días si no se puede salir de la casa".

El Centro Meteorológico Provincial señaló que hasta las diez de la mañana solo habían caído en el territorio santiaguero 17 milímetros de lluvia, y la ráfaga más fuerte de viento alcanzó los 82 kilómetros por hora y fue registrada en la estación de la Gran Piedra.

Pero Elsa no es la única preocupación en Santiago de Cuba. La provincia se enfrenta a un aumento de nuevos casos positivos de covid-19, que este domingo ascendieron a 292. La capital provincial, con 165 contagiados se llevó la peor parte, seguida de Palma Soriano (38) y San Luis (35).

"Esperemos que no haya que evacuar grandes volúmenes de población porque con la actual situación epidemiológica eso podría multiplicar los contagios", explicó a este diario una doctora santiaguera que labora en uno de los centros de confinamiento habilitados en la ciudad y que prefirió el anonimato. "Tenemos pacientes positivos que ahora mismo le tienen más miedo a que sus casas puedan ser vandalizadas mientras ellos están aquí, que al propio covid".

Entre los 500 pacientes que han sido trasladados ante el peligro de las lluvias y los vientos, un número importante de ellos están “relacionados con los 292 nuevos positivos y las 604 altas reportados al cierre de la jornada precedente", explicaron las autoridades a los medios locales.

En las últimas horas la tormenta tropical ha continuado desplazándose rumbo al oeste noroeste a 20 kilómetros por hora, con poco cambio en intensidad. "Su presión central ha ascendido ligeramente hasta los 1.009 hectoPascal y los vientos máximos sostenidos han disminuido hasta los 95 kilómetros por hora", detalló el Insmet.

Al mediodía de este domingo el centro de Elsa fue estimado en los 18,8 grados de latitud norte y los 77,0 grados de longitud oeste, una posición que lo ubica a 130 kilómetros al sudeste de cabo Cruz, en la provincia de Granma. Se pronostica que en las próximas 12 a 24 horas continuará con "similar rumbo y velocidad de traslación".

El Instituto de Meteorología ha advertido también de que a su paso sobre el estrecho de Colón, Elsa pudiera ganar algo más en organización con fluctuaciones en su intensidad. "Gradualmente comenzarán a incrementarse la intensidad del viento y la altura de las olas en las inmediaciones de la porción sur oriental de Cuba".

