Ex militares cubanos llaman a "derrocar el actual régimen mafioso"

La agrupación Militares Objetores de Conciencia (MOC), fundada en 2021 por ex oficiales cubanos en el exilio, considera que el Partido Comunista no gobierna en Cuba, sino que lo hace una "nueva clase oligárquica" –formada por la familia Castro Espín y Gaesa, a través del control de la riqueza nacional– que solo defiende sus intereses y contra quienes la "rebelión es un derecho constitucional vigente".

En un comunicado difundido este domingo, la asociación afirma que el pueblo cubano está padeciendo "la dictadura totalitaria de una oligarquía mafiosa, parasitaria e irresponsable que solo defiende sus intereses". La MOC cree que los militares que rodean al clan Castro controlan el 70% de la riqueza del país y el 95% de las transacciones financieras, abandonando a la población y sus necesidades básicas, como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad.

Todo ese entramado, aseguran, tiene la creencia de que este año se producirá el fallecimiento de Raúl Castro y prepara la liquidación de cualquier "potencial líder" que se interponga en el camino de mantener el control del poder. "En 2024 existe la posibilidad de un nuevo amanecer para nuestra patria o que se inicie una etapa aún más tenebrosa que las que hemos conocido hasta hoy", destaca el texto, que advierte de que ni la represión posterior al 11J ni la estimulación a la emigración podrán contener un nuevo estallido social.

"Las FAR deberán proteger con sus armas a la población, no disparar contra ella", instan los ex militares a sus antiguos compañeros, a quienes señalan que en la Contrainteligencia Militar se intentará organizar una purga "para sacar del medio a quienes, por su trayectoria histórica, prestigio, nivel de información y/o mando de tropas, puedan interferir sus propósitos".

La OMC se dirige a los militares cubanos en activo y apela a ellos para que no guarden la debida obediencia hacia sus superiores si estos a su vez siguen órdenes de esa "casta oligárquica" y no de la ciudadanía.

"No hay 'ordeno y mando' debido hacia aquellos superiores en rango que exijan atacar al pueblo. Ayudar a sacar del poder a este grupo de ladrones es un mérito, no una traición", insisten.

El texto apela a la propia Constitución de 2019, que en su artículo 4 llama a los ciudadanos a usar todos los medios "incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido", para pedir a la población que se alce contra las instituciones.

La agrupación afirma que no está pidiendo un "golpe militar, sino a ir de la Ley a la Ley".

"No deseamos violencia ni la convocamos, pero el modo en que se produzca el cambio dependerá de los opresores, no de los oprimidos. Pueden optar por el camino de Checoslovaquia y Polonia o el de Rumania", agrega. En el caso de este último país, el dictador, Nicolás Ceaucescu, fue fusilado el día de Navidad junto a su esposa tras una rebelión ciudadana en 1989.

"Es legítimo para los militares cubanos y la ciudadanía constituirse en un Comité de Salvación Nacional e invocar el artículo 4 de la virtualmente difunta Constitución comunista de 2019 para derrocar el actual régimen mafioso y poner punto final a la larga noche del totalitarismo en Cuba", prosigue el texto.

Según la MOC cuando se ponga fin al régimen actual, una comisión preparará unas elecciones libres y otra redactará una nueva constitución que debe ser validada en referendum por el pueblo cubano, tras lo cual se procederá a la liberación de más de mil presos políticos y se podrá fomentar la plena libertad e iniciativa económica para todos los cubanos sin exclusiones". De ellos dependerá, afirman, la recuperación de los alimentos, la salud, la protección a los vulnerables y otras tareas urgentes.

"La liberación del régimen totalitario permitirá desarrollar el país con las más modernas tecnologías y así incorporar finalmente la sociedad cubana a la nueva era de la información del siglo XXI", culmina el texto, cerrado por la frase "Patria y Vida".

