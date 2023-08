Miles de trabajadores estatales cubanos no han cobrado el mes de julio

La falta de efectivo ha dejado a miles de trabajadores estatales sin el salario correspondiente a julio, según declara una nota publicada este viernes por el diario Venceremos. Solo en Guantánamo, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reporta que 6.270 empleados no han recibido el pago, que se suman a otros 600 del sistema empresarial de los servicios forestales y de la construcción.

El diario provincial recoge testimonios de empleados que en los últimos días han tenido que endeudarse, retrasar pagos de servicios básicos o posponer vacaciones dado al déficit de efectivo en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec). Uno de estos casos es Milagros Savón, quien, tras agotar sus ahorros familiares, tuvo que pedir prestado a tres personas con la “promesa” de pago cuando cobre su salario de julio como docente.

Savón contó al diario que el dinero alcanzó para lo justo: los "mandados del mes", el pago de las facturas de electricidad y teléfono, y la compra de "algunas libras de pollo para apaciguar a la tropa de nietos en vacaciones". La docente también se refirió a colegas que perdieron el pasaje que habían comprado "hace meses" para vacacionar y de "otros que ni al parque con sus hijos han podido ir".

Yadisnay Collada González, también docente de la provincia, se quejó con el diario de no recibir la atención que, según ella, merecen después de que las escuelas están vacías de maestros por el éxodo migratorio. "Solo quedan los que realmente sentimos amor", dijo.

La escasez de efectivo es acuciante desde hace semanas. La situación estalló este miércoles, con el anuncio de un paquete de medidas que el Gobierno impulsa para la "bancarización"

"Esta vez se rompió el récord de tardanzas", agregó un profesor, cuyo nombre no se facilitó, de la Escuela Emma Rosa Chui, de la ciudad de Guantánamo. El hombre teme lo peor cuando "paguen con tarjeta magnética".

La escasez de efectivo es acuciante desde hace semanas. La situación estalló este miércoles, con el anuncio de un paquete de medidas que el Gobierno impulsa para la "bancarización" y que limita las operaciones bancarias para todos los actores económicos a un máximo de 5.000 pesos diarios, y prohíbe a las empresas extraer dinero de los cajeros.

"¿Qué nos dicen? Que en los bancos no hay dinero, pero la explicación no nos sirve. La gente está bien molesta, y hay quien no quiere trabajar", se quejó con Venceremos Jorge Ferrer, un empleado de Servicios Comunales de Guantánamo.

Desde la capital hasta los pueblos más remotos de la Isla, la crisis afecta a todas las familias cubanas. Una profesional de salud destacada en el municipio de Mayarí, Holguín, contó molesta a 14ymedio que finalmente pudo cobrar su salario, pero en denominaciones menores. "¿Tú ves ese bolso que está allí? Ese bulto grande. Ese es mi salario, en billetes de cinco pesos", dijo señalando un maletín.

Previendo que la crisis se agravaría, otro vecino de la zona narró que recientemente también sacó los últimos 5.000 pesos que tenía en la cuenta electrónica y el cajero entregó solo billetes de la denominación de 10.

Savón Cotilla reconoció que el pago a través de las tarjetas no es la solución si el trabajador no puede acceder a su dinero

Idania Gutiérrez, profesora de la Universidad de Guantánamo, es de las pocas empleadas públicas que recibió su salario en tiempo, pero para ella es como si no hubiera cobrado, porque no hay dinero en los cajeros y los negocios tampoco aceptan transferencias.

Emnier Savón Cotilla, miembro la CTC de Guantánamo, aseguró que el pago de los salarios "va cumpliéndose poco a poco, en dependencia del efectivo que va entrando a los bancos". Aseguró que la demora no se debe a falta de presupuesto, sino exclusivamente a la liquidez de Bandec que, además de las remuneraciones, en julio debía pagar las vacaciones del sector de educación a más de 28.300 trabajadores.

La cifra de empleados sin su salario se "mueve constantemente", dijo. El 31 de julio se debía a 5.120 educadores y, un día después, bajó a 1.200. Para el sector de Cultura el “alivio ha sido un poco más lento” y hasta este martes todavía no se concretaba el pago a 3.000 empleados, un 62% de los 4.800 en nómina.

Savón Cotilla reconoció que el pago a través de las tarjetas no es la solución si el trabajador no puede acceder a su dinero. "Solo estaríamos cambiando de problema", dijo.

