Oda urgente a la Ley de Comunicación Social (y una coda)

para asustar a la grey

que reprime el dictador

(el del cuerpo represor).

Hablo de una ley injusta.

El régimen al que asusta

lo que el pueblo piensa y siente

va a meter presa a la gente

tan solo por un "me gusta".





"Me gusta", en redes sociales,

deja un mensaje potente.

O eso piensa el delincuente

y piensan sus generales,

sus matones, sus fiscales

que habrá que penalizar,

reprimir y castigar

toda interacción virtual

que critique al mayoral





Hablemos del contenido

patético de esa ley

que aterra a todo el batey

de la furia y del sonido.

¡Hablemos del patetismo!

Pioneros: el comunismo

ya no oculta su careta.

El castrismo es la carreta

que nos condujo al abismo.





A quien haga un comentario

en alguna red social

en contra del General,

su régimen carcelario

o nuestro vino tan agrio

(no importa si es nuestro vino),

el régimen asesino

le va a imponer la prisión,





Quien publique texto, nota,

reportaje, editorial…

que critique al General

que racionó la compota

a la población inquieta,

acabará en la cuneta

o irá a parar a prisión,

porque esa Revolución

En Cuba, la dinastía

que gobierna en su palacio

quiere que el ciberespacio

donde la ciudadanía

se enfrenta a su tiranía

no caiga en fase viral

a insultar al General,

a su cuerpo represor,

Si te gusta el contenido

que ofrece 14ymedio,

porque el saber es remedio

que se opone al sinsentido

que nos ha impuesto el Partido

recuerda: no habrá clemencia

contra quien diga o publique

algo en contra del Cacique





***

Coda: Les dejo esta entrevista que me hizo Jorge de Armas y publica Hypermedia , en donde hablo de "Diversionismo ideológico" —esta columna semanal— y exploro mi obsesión con Cuba, las décimas y otros dolores y placeres crónicos.

Concluye con mi lectura de un texto inusual: una retahíla de 160 octosílabos que no riman. Que no siempre hay que rimar. El pie forzado me lo dio "El punto cubano", un hermoso poema de Legna Rodríguez Iglesias.





________________________





