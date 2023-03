Oda urgente a la "dieta alternativa" del castrismo

Esa "dieta alternativa"

–propuesta por el castrismo

que nos condenó al abismo,

que cultivó la invectiva

con su rabia primitiva–,

no hay pueblo que se la coma.

Di "no" al pernil de paloma.

Di "no" al fricasé de ñame.

Lo juro: no hay quien se jame

del régimen la carcoma.

"La dieta es un paliativo

ante las necesidades

que hay en pueblos y ciudades",

dice en tono pensativo

algún patán verde olivo.

Lo repite el General,

y el del cuerpo de tamal

se apunta y dice lo mismo.

Luego ofrecen al turismo

toda la miel del panal.

Esa dieta de embutidos

hechos de arroz y maicena

sólo da vergüenza ajena.

Comensales compungidos

ante el hambre y los olvidos

que al estómago y la mente

les impuso el delincuente

de la barba y de la espuela:

¡No le crean esa muela

al que quita la corriente!

Esa dieta vergonzosa

que no llega a fin de mes,

que se olvidó de la res

y su carne en la caldosa,

que cree que cualquier cosa

que se añada a la receta

–da lo mismo azúcar prieta

que una garra de mandril–

será un detalle sutil,

no hay pueblo que se la meta.

Esa dieta inexplicable

con sus "nuevos ingredientes"

viene a destrozar los dientes

de lo que fue un pueblo afable,

que se ha comido ese cable

impuesto por el Partido

del dictador verde olivo.

Ya no hay Cocina al minuto

que nos cure el escorbuto

y el hambre que se han vivido.

"La soya es un candidato

ideal", dice la junta

militar mientras se apunta

–estilo Poncio Pilato–

a excusar este mal rato

de seis décadas de hambruna.

Se lava las manos de una

mancha de sangre dantesca,

con una sonrisa fresca,

mientras la nación ayuna.

"La yuca es la sustituta

para hacer una croqueta",

dice con voz pizpireta

el que lleva la batuta.

Y el castrismo es la cicuta

de este pueblo envenenado

por tanto terror de Estado

y tanta genuflexión,

porque esa Revolución

es una isla sin pescado.

