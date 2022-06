La Policía atemoriza a la gente en Santa Clara para disuadirle de salir el próximo 11J

Víctor Ruiz, el activista que acompañó a los familiares de Andy García Lorenzo detenidos este martes en Santa Clara, también fue interrogado y amenazado durante unas horas este miércoles por la Seguridad del Estado.

Al joven le levantaron una advertencia por "incitación a delinquir", le decomisaron el teléfono y le impusieron una multa de 3.000 pesos. "Tienen, parece, mucho miedo al 11 de julio y quieren que la gente no salga", explicó Ruiz a este diario en un mensaje de audio.

En una transmisión en directo a través de Facebook, el joven contó cómo a primera hora de la mañana, cuando salía de su casa rumbo a su trabajo como ayudante albañil, fue interceptado por dos agentes de la policía política que lo detuvieron "de una forma bastante brusca".

En la unidad a la cual lo llevaron, hicieron "lo que siempre hacen ellos", en palabras de Ruiz: "amenazar", "chantajear" y "humillar a uno". La "idea central", prosigue, es que "yo no era nadie, de que yo soy un penco", todo ello para tratar "de que la gente coja miedo". Los agentes, asegura, llegaron a amenazarlo de muerte.

"Cualquier cosa que me pase, por supuesto es culpa de ellos", aseveró en su video. "Lo que pienso no me lo va a cambiar nadie y voy a seguir siendo como soy. Creo que estoy en el camino correcto".

El cuñado de Andy García, Jonatan López, detenido este martes, fue liberado en horas de la noche, pero se le abrió un proceso por desobediencia. Su padre, Pedro López, metido en la unidad policial al protestar por la detención del hijo, fue liberado este miércoles pero se le levantó el cargo de instigación a delinquir.

La hermana de Andy y esposa de Jonatan, Roxana García Lorenzo, había denunciado en un video en Facebook que en los últimos días se recrudeció el acoso al que la Seguridad del Estado tiene sometida a su familia.

Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a cuatro años de prisión en un juicio celebrado en Santa Clara el 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles. La Fiscalía pedía para él originalmente siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.

Sin embargo, tras el juicio de apelación, el pasado 25 de mayo, fue excarcelado para continuar su pena en un campamento de trabajo.

Desde que fue detenido, su familia ha sido de las más activas en la defensa de los presos políticos y de la libertad de expresión, y ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso de la Seguridad del Estado.

El padre de Andy, Nedel García Pacheco, fue apuñalado el pasado 4 de febrero, mientras estaba pescando con unos amigos. Un conocido comenzó a proferir insultos contra el hijo encarcelado y, acto seguido, se abalanzó sobre él con un cuchillo.

En aquel momento, Roxana culpó del suceso a la Seguridad del Estado: "Porque en caso de que no tenga culpa directamente, la tiene indirectamente, por todo el odio que ha sembrado a través de los medios de comunicación contra los manifestantes del 11 de julio".

