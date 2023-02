Recuerdan al disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, muerto en una huelga de hambre

(EFE).- La madre de Orlando Zapata, el prisionero de conciencia cubano fallecido en 2010 cuando estaba en una huelga de hambre para reclamar condiciones más humanas de internamiento, exigió este jueves "justicia" para su hijo al cumplirse 13 años de su muerte.

"Trece años después aquí estamos batallando y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarda, pero tiene que llegar para esos asesinos", dijo Reina Luisa Tamayo desde Kentucky (EE UU), donde reside, en unas declaraciones a Radio Martí.

La muerte de Zapata, un albañil de 45 años activo en la disidencia, tuvo una gran repercusión internacional, pues oficialmente fue el primer opositor fallecido en una cárcel cubana por huelga de hambre desde 1972, cuando murió Pedro Luis Boitel.

Zapata fue detenido durante la Primavera Negra del 2003, pero no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, acusados de conspirar con Estados Unidos para "socavar la independencia y soberanía" de Cuba. Amnistía Internacional lo declaró en su día preso de conciencia.

El 3 de diciembre de 2009 dejó de ingerir alimentos para protestar contra los abusos y falleció tras 86 días de ayuno el 23 de febrero de 2010

Para su madre, una de las Damas de Blanco, la organización que se manifiesta cada domingo en Cuba para pedir la libertad de los presos políticos, la muerte de su hijo fue un "asesinato".

"Lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos como Oswaldo Payá, a Harold Cepero, a la Dama de Blanco Laura Pollán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. No ha sido fácil este sufrimiento", subrayó.

Tamayo dijo a Radio Martí que a su hijo lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia y lo sentenciaron a tres años de cárcel y después le fueron imponiendo nuevos cargos. Cuando murió enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.

"Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata", expresó.

