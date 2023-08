La Seguridad del Estado atribuye a "un error" la entrega de una citación a una niña de tres años

El nombre de Yunisleydis Rillos Pao se popularizó este martes tras hacerse pública su denuncia, en redes sociales, contra la Seguridad del Estado por haber citado a su hija, Leadi Katalaya Naranjo Rillos, de tres años, a la estación policial de El Capri, en La Habana. La situación fue, según el agente que finalmente la atendió, "un error", ya que la convocatoria era para ella.

"Me explicó que fue un error. 'Disculpas, disculpas, disculpas', eso fue lo único que dijo", contó Rillos Pao en un video compartido en X (antes Twitter) para relatar su intercambio con el agente de la Seguridad del Estado, identificado como Robert. La mujer es esposa de Idael Naranjo y hermana de Yerandis Rillos, dos condenados por su participación en las protestas del 11J en Cuba.

"El oficial entregó la citación en casa de mi suegra y, al decirle ella que era una niña de tres años, él tenía que haber recapacitado y de nuevo volver a la unidad", considera Rillos Pao, que sostiene que el propio agente debería haber señalado a sus superiores que había un error. En el documento, que la afectada mostró en redes el día anterior, aparecía de forma inequívoca el nombre de la menor, aunque en el hueco destinado a especificar el objetivo de la citación solo aparecía la hora señalada.

Rillos Pao acudió a las 2:30 de la tarde, como se indicaba en el papel, en representación de su hija y allí, cuenta, el agente rectificó y le dijo que la citación era en realidad para ella, con el fin de ofrecerle "ayuda" como familiar de dos personas en prisión. "Si tienes inconvenientes con tus presos tú nos llamas y entonces nosotros te podemos ayudar", le indicó.

"Si tienes inconvenientes con tus presos tú nos llamas y entonces nosotros te podemos ayudar", le indicó

"Yo lo único que quiero es la libertad de mis presos políticos, yo no quiero más nada", afirma en su mensaje. "Es lo único que necesito, porque en dos años ustedes no se han reportado con una ayuda de ningún tipo. Al contrario, lo que han hecho es reprimirnos, eso es lo único que ustedes han hecho", reprocha Rillos Pao.

En las imágenes, la mujer da las gracias a quienes se solidarizaron con la situación en las horas previas y ayudaron compartiendo la noticia. "Lo único que le comunico al mundo entero y a las madres es que luchemos, que no nos callemos, porque miren el resultado. Es una batalla que hemos superado porque no nos hemos callado. No podemos tener miedo. Ahora, no hay que confiarse y estar siempre alerta, porque con ellos [la Seguridad del Estado] nunca se sabe".

Según el medio Martí Noticias, la madre de Yunisleydis, Ania Pao Marín, también fue citada, aunque no han trascendido detalles al respecto.

Después de las protestas del 11 de julio de 2021, numerosos familiares de los condenados por las manifestaciones han denunciado persecución, acoso, cercos policiales y arrestos, en ocasiones por reclamar la libertad de sus seres queridos.

Hasta mediados de junio pasado, la organización Prisoners Defenders (PD) contabilizaba 1.037 presos políticos en Cuba. En su informe, la ONG con sede en Madrid, destacó del listado los 35 menores de 18 años, de los que cumplen sentencia 32.

