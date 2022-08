Sor Nadieska: "No quiero que apresen a quienes piden comida, luz y libertad"

Las críticas sobre la situación del país siguen subiendo de tono en la comunidad católica cubana. La superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Nadieska Almeida, ha publicado este sábado un duro texto en el que denuncia que a la policía le han dado la "'orden de combate', y actúa con impunidad, incluso golpeando a menores", como ocurrió en Nuevitas, Camagüey.

En su cuenta de Facebook, Almeida comienza reflexionando sobre los problemas que atraviesa una familia con un enfermo de cáncer. El deterioro económico en la Isla y los largos apagones hace que no se duerma y apenas se coma algo nutritivo. "Esto ha generado una involución en el proceso de salud de este joven que va atentando aceleradamente contra su vida".

"Me atrevo a decir que como esa familia hay miles en nuestro país", asegura la religiosa que clama por un marco de verdadera justicia en Cuba y deja claro que la actual situación solo favorece "a los injustos, a los represores". Almeida subraya su deseo: "no quiero que sigan apresando a quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad".

"Quiero la justicia que habla de podernos expresar a través de las redes sociales o en cualquier lugar y sin miedo a que golpeen con las tonfas, a que disparen porque poseen armas y con ellas 'poder'"

"Quiero la justicia que habla de podernos expresar a través de las redes sociales o en cualquier lugar y sin miedo a que golpeen con las tonfas, a que disparen porque poseen armas y con ellas 'poder'". La mujer critica los arrestos policiales "sin explicaciones o bajo amenazas" y aclara que no se está inventando nada: "Esto está ocurriendo, y muy seguido".

Pero la religiosa teme también a "la justicia tomada por nuestras manos, que puede llegar a ser fruto de todo lo que tenemos reprimido internamente: cansancio, fatigas, dolor, pérdidas de familiares". Aclara que no quiere ver "correr la sangre" y recuerda a los jóvenes muertos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, algunos de ellos en el servicio militar obligatorio.

"Ellos no fueron héroes, fueron víctimas, y por esa irresponsabilidad de mandarlos a algo superior a su experiencia ya no están con nosotros", remarca la religiosa que hace un llamado a que "entiendan de una buena vez que este pueblo reclama lo que nos pertenece por derecho, porque lo que toca, no se mendiga. No queremos por caridad lo que nos pertenece por justicia".

Este mismo sábado, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (Concur) ha publicado una declaración en la que llama a "estar junto al pueblo sufriente hacemos nuestro el grito de las multitudes en diferentes comunidades del país y más recientemente en Nuevitas, Camagüey".

La Concur lamenta "la persecución y encarcelamiento sean la única respuesta que han recibido" los manifestantes que solo reclamaban una respuesta a "sus necesidades básicas y su deseo de poder expresarse en libertad". "Como Iglesia nos ofrecemos una vez más para acompañar a las personas detenidas y sus familiares", añade.

En contraste con las duras declaraciones de Almeida y otros colegas suyos, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha asumido una postura más bien moderada con respecto a la crisis

Nadieska Almeida forma parte de un grupo religiosos cada vez más activos en la esfera pública cubana, al cual también se integran los curas Alberto Reyes, Castor Álvarez, Jorge Luis Pérez Soto, Léster Zayas, Kenny Fernández y muchos otros miembros del clero y la comunidad de católica cubana.

En contraste con las duras declaraciones de Almeida y otros colegas suyos, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha asumido una postura más bien moderada con respecto a la crisis y los pronunciamientos de sus miembros han sido individuales.

Durante una entrevista concedida a la emisora radial española Cope, el cardenal arzobispo de La Habana, Juan García, admitió que las relaciones con el Gobierno estaban "estancadas". "Deseamos hablar, pues no hemos tenido facilidades para conseguir lo que pedimos en un diálogo mayor", que atienda "a los problemas de la Iglesia y a las necesidades del pueblo", añadió.

