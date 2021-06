Alarma entre el personal cubano en Varadero porque los turistas rusos no usan mascarillas

"Esto es una pelea cada día para que se pongan el nasobuco, pero no quieren. Dicen que están vacunados", lamenta el barman de un hotel en Varadero, preocupado por el comportamiento de los rusos, de los pocos turistas que llegan a Cuba tras la tímida apertura del balneario. "Tengo miedo de regresar a mi casa porque todo el día me lo paso entre gente que no guarda las medidas de seguridad".

Desde que en abril pasado Gaviota transmitió en directo el aterrizaje en Varadero de un vuelo procedente de Moscú, no han parado de llegar visitantes del país euroasiático. Entonces, la compañía quiso resaltar la noticia acompañada de una idea fundamental: "Luego de meses de pausa volvemos a estar juntos, garantizando los protocolos higiénicos y sanitarios".

Pero en la práctica, el comportamiento de los visitantes se aleja mucho de aquellas pautas. "Prácticamente hay que fajarse con ellos para que usen el nasobuco y, aunque les insistimos, no se lo ponen. Hasta se molestan si les decimos algo", añade el joven cantinero, que prefiere el anonimato. "Los que no te responden de mala forma, te dicen que ya están vacunados, pero la vacuna no evita que nosotros nos contagiemos".

Según cifras oficiales de principios de este junio, menos de 15 millones de rusos, poco más del 10% de la población, ya han sido vacunados contra el coronavirus con la pauta completa y otros tres millones han recibido la primera dosis.

Rusia fue el primer país en aprobar una vacuna anti covid, Sputnik V, en agosto del año pasado, antes de la fase 3 de los ensayos clínicos, igual que sus otros antídotos aprobados por su Gobierno: EpiVacCorona (octubre de 2020), CoviVac (febrero de 2021) y Sputnik Light (el pasado mes).

Fuera de su país, los expertos juzgan estos fármacos con cautela, pues, aunque Moscú asegura que Sputnik alcanza un 97,6% de eficacia, faltan estudios verificados de forma independiente. Al mismo tiempo, ninguna de las vacunas han sido aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos ni la Organización Mundial de la Salud.

El empleado asegura que buena parte de los trabajadores de los hoteles aún no han recibido todas las dosis de los candidatos vacunales cubanos, por lo que "el riesgo de enfermarse es alto y ni siquiera puede decirse que ante ese temor uno puede tener el alivio económico, porque los turistas rusos que están llegando vienen con todo incluido y no dejan propina casi nunca".

Incluso los trabajadores de limpieza, que no interactúan directamente con los clientes, tienen miedo. "Me los encuentro por los pasillos del hotel sin nasobuco y cantando o hablando alto, cuando me cruzo con ellos intento aguantar la respiración, pero eso no es algo que me proteja", se queja una mucama de Cayo Coco, en Ciego de Ávila, otro de los polos turísticos que está recibiendo visitantes.

Sin embargo, es en Varadero donde la coyuntura parece más problemática. La península está ubicada en Matanzas, la provincia que tiene la más tensa situación epidemiológica en los últimos días. Con más de 500 nuevos casos de covid-19 reportados este lunes, la región se ha convertido en centro de la preocupación de las autoridades sanitarias.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, viajó de urgencia hacia la provincia y este domingo se reunió con los dirigentes locales "para analizar la complicada situación epidemiológica" del territorio y "las principales medidas a reforzar para enfrentar la pandemia", informaron en Twitter las autoridades sanitarias.

Pero en los mensajes oficiales sobre el aumento de los contagios en territorio matancero no se hace alusión a su posible vinculación con la apertura de Varadero al turismo, y mucho menos a una implicación de los visitantes rusos en este repunte.

"Cierren el aeropuerto y dejen de recibir turistas", reclamaba este fin de semana en las redes sociales Paulina Roque, una residente en la cercana Cárdenas. La mujer lamentaba que "se pusieran por encima los intereses económicos antes los riesgos para la salud que vienen con esta apertura". Entre los comentarios que recibió, un internauta preguntaba: "¿Valdrá la pena esto o, al final, nos gastaremos más en curar a los infectados que lo que ganaremos con estos turistas?".

Desde junio han estado llegando a Varadero, cada semana, más de 4.000 viajeros rusos, especialmente tras la incorporación de nuevas conexiones de la aerolínea Aeroflot

Desde junio han estado llegando a Varadero, cada semana, más de 4.000 viajeros rusos, especialmente tras la incorporación de nuevas conexiones de la aerolínea Aeroflot entre los aeropuertos de Sheremetyevo de Moscú y Juan Gualberto Gómez de Matanzas.

Aeroflot, que opera con aviones Boeing 777-300ER de más de 500 plazas y hace tres vuelos semanales, se unió así a sus colegas Azur Air, NordWind y Royal Flight, que iniciaron las conexiones entre Rusia y el principal polo turístico cubano en abril pasado.

A Varadero ya habían llegado en meses anteriores visitantes británicos y alemanes, aunque la virulencia de las olas de coronavirus en ambos países llevó a restringir o prohibir los viajes al exterior. Sin embargo, el turismo ruso es la gran esperanza de Cuba. Este mercado, junto con el chino, son los únicos que van al alza, mientras el canadiense sigue siendo el primero y caen los europeos.

Entre enero de 2019 y el mismo mes de 2020, Rusia había crecido como mercado emisor un 48,4%. Para este país, los expertos consideran que la Isla tiene unas grandes posibilidades de convertirse en un destino prioritario porque es más económico que Maldivas, su principal competidora, y Emiratos Árabes.

"Es una excelente noticia. Creemos que el flujo turístico hacia Cuba puede crecer 2,5 veces, en función de la capacidad de los aviones en esta dirección. Hay un gran interés por parte de las compañías aéreas", auguró recientemente el consejero cubano de turismo de la Embajada en Moscú, Juan Carlos Escalona Pellicer.

