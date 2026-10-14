"Abajo los Castros", un cartel contra el régimen en un sector de la Policía en Guanabacoa

Las pintadas se encuentran en la esquina de Nazareno y Barreto Este, próxima al policlínico Ángel Machaco Ameijeiras.

Las autoridades intentaron borrar la pintada, acompañada de la consigna "Patria y Vida", pero las palabras todavía pueden leerse sobre la fachada

La Habana/Un cartel antigubernamental ha aparecido en la fachada de un sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Guanabacoa, La Habana. Aunque las letras fueron raspadas y parcialmente cubiertas, todavía puede leerse la frase "Abajo los Castros", acompañada de otra consigna, "Patria y Vida", que se convirtió en uno de los principales lemas de las protestas populares del 11 de julio de 2021.

Las pintadas se encuentran en la esquina de Nazareno y Barreto Este, próxima al policlínico Ángel Machaco Ameijeiras. El inmueble, una construcción de paredes azules y ventanas protegidas por rejas, funciona como un punto de control policial y vigilancia del barrio. Precisamente ese carácter oficial convierte el lugar escogido para escribir los mensajes también en un mensaje contra las fuerzas del orden.

Este miércoles eran visibles los restos de las consignas sobre la fachada azul, junto a las manchas de humedad y los desconchados. Bajo una de las ventanas, las palabras contra los Castro permanecen visibles pese a los intentos de borrarlas. Más arriba, también se distinguen las huellas de otras letras. En un tramo contiguo del edificio, las marcas dejadas sobre la pared sugieren que se intentó eliminar más de una inscripción.

En un tramo contiguo del edificio, las marcas dejadas sobre la pared sugieren que se intentó eliminar más de una inscripción. / 14ymedio

La aparición de mensajes antigubernamentales en lugares públicos ha sido frecuente en distintas provincias durante los últimos meses. El pasado sábado 10 de octubre, un cartel con la frase "¡Trump, intervención militar ya!" apareció en el muro del cementerio de Mayabe, en Holguín. La inscripción, realizada con grandes letras azules, estaba firmada por los Comandos Libres de Holguín, un grupo clandestino al que se atribuyen otras acciones similares en esa ciudad.

En ese mismo cementerio, más de veinte pintadas contra el régimen habían provocado un importante despliegue policial en junio de 2025. Los agentes utilizaron machetes para raspar las inscripciones y llevaron un camión cisterna con cal para cubrirlas. Entre los mensajes figuraban entonces "Patria y Vida", "Libertad para el Pueblo" y "Abajo la dictadura".

El municipio de Guanabacoa tampoco es ajeno a estas expresiones de descontento. El 4 de octubre de 2025, un muro de la calle Corral Falso, decorado con dibujos promovidos por una galería local, amaneció con la frase "Díaz Canel singao". Vecinos de la zona relacionaron entonces el ambiente de tensión con los prolongados apagones que sufría el municipio.

El municipio de Guanabacoa no es ajeno a estas expresiones de descontento. / 14ymedio

Guanabacoa ha sido escenario también de protestas por los prolongados apagones y la falta de agua. En agosto pasado, después de acumular más de 40 horas sin electricidad, decenas de vecinos, principalmente mujeres con niños pequeños, se concentraron frente a la sede del Gobierno municipal para exigir el restablecimiento del servicio. Al grito de "¡Queremos corriente!", los manifestantes permanecieron durante horas frente al edificio, mientras en distintos barrios se escuchaban cacerolazos.

La tensión se extendió también a la calle Corral Falso, donde un grupo de vecinos impidió que trabajadores de la Unión Eléctrica retiraran un transformador. Los residentes, que llevaban más de un día sin corriente, temían que la retirada del equipo prolongara todavía más el apagón. Aunque los operarios explicaron que necesitaban revisarlo por problemas técnicos y varias patrullas acudieron al lugar, finalmente el transformador permaneció donde estaba.