Una agencia china en La Habana impulsa el turismo de empresarios cubanos para que contacten con proveedores

La Habana/La agencia de viajes china Alifante Tur, presente en Cuba desde hace más de 11 años, quiere reformular su oferta para promover viajes de exploración comercial dirigidos a empresarios cubanos. La apuesta combina el interés cultural con la búsqueda de oportunidades de negocio, y plantea facilitar al sector privado contactos directos con proveedores, en el país asiático, en un momento de aparente apertura económica en la Isla.

Liang Juan Chen, representante de Alifante Tur en La Habana, dijo a EFE que el itinerario combina una agenda cultural y de negocios que abarca 10 días y nueve noches en un recorrido por Pekín, Shanghái y Guangzhou, esta última ciudad conocida por ser el corazón manufacturero de China, donde los emprendedores cubanos podrán visitar fábricas y grandes puntos de distribución con el objetivo de identificar productos y posibles proveedores para sus negocios en Cuba, como alternativa al cercano pero esquivo mercado de Estados Unidos.

“Queremos que los clientes cubanos lleguen a China para ver cómo es el mercado chino de verdad, porque muchos hoy en día hacen negocios allá, pero sin conocer realmente el país. Es una cosa muy curiosa y con ese objetivo construimos este proyecto”, detalló Juan Chen.

“Muchos hoy en día hacen negocios allá, pero sin conocer realmente el país. Es una cosa muy curiosa y con ese objetivo construimos este proyecto”

La propuesta no está estructurada bajo visados de negocios, que se gestionan por las vías gubernamentales, sino a través del visado turístico tradicional. Por ello, la agencia china facilitará los trámites ante la embajada de Pekín en La Habana para emprendedores, trabajadores por cuenta propia y personas interesadas en explorar sectores como la joyería, el calzado o la confección.

Otro de los servicios que dará la agencia, más allá del alojamiento y la logística habitual de un paquete turístico, será el acompañamiento profesional durante el viaje. De acuerdo con OnCuba News, Alifante Tur ofrece reuniones de análisis y estrategia de mercado, traducción profesional español-chino, asesoría y selección de proveedores confiables.

Ante la disminución del flujo de visitantes asiáticos hacia Cuba, la empresa ve en esta oferta una vía de supervivencia, después de más de 11 años de dedicarse al turismo chino hacia Cuba. “Es un proyecto estratégico para nosotros en este momento, como una agencia de viajes que necesita sobrevivir bajo esta situación”, señaló Liang Juan Chen a EFE.

“Es un proyecto estratégico para nosotros en este momento, como una agencia de viajes que necesita sobrevivir bajo esta situación”

El turismo hacia Cuba cayó entre enero y julio de este año un 62% interanual, una cifra que evidencia la debacle de uno de los pilares de la economía de la Isla. El sector, que ya estaba en crisis desde la pandemia, está prácticamente en los huesos debido a la presión estadounidense y el bloqueo petrolero sobre el país desde inicios de año, lo que ha paralizado casi totalmente la llegada de vuelos por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras por las sanciones secundarias.

En cuanto a la llegada de turistas chinos al país, ha registrado caídas considerables de más del 30% en los últimos meses, de acuerdo con las cifras oficiales. Hasta 2024, los visitantes procedentes de China llegaron a 26.700, y entonces se vislumbraban como un mercado emisor en crecimiento.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y el país asiático se ha consolidado como uno de los principales aliados del régimen de la Isla. Un ejemplo de ello es la ayuda que China ha dado a Cuba este año, que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares, además de donativos de paneles fotovoltaicos y 60.000 toneladas de arroz.